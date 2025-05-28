足球明星選舉｜梁振邦首膺最佳後衛獲女兒吻賀　偕葉鴻輝齊入選

38歲的梁振邦首度踏上香港足球明星選舉的舞台，今年獲膺最佳後衛，亦是超過20年的職業生涯首次入選最佳11人，而多年戰友葉鴻輝亦第11次獲得最佳門將的殊榮，追平名宿李健和的紀錄。



香港足球明星選舉今晚（28日）在灣仔合和酒店舉行，38歲的東方隊長梁振邦獲得最佳後衛的殊榮，是他生涯首次入選最佳11人，「傻邦」對上一次獲獎已經是2006/07球季，當時他獲選最佳年青球員。相隔18年，梁振邦由小將變老將，如今在女兒的見證下獲獎，更在獲獎溫馨送吻。

梁振邦首獲最佳後衛，女兒更送吻祝賀。（夏家朗攝）

梁振邦今季帶領東方南征北討，曾出戰亞冠二分組賽，更獲得高級組銀牌冠軍，「傻邦」坦言今季並不容易，多得球隊上下的協助，他才可以在今晚踏上舞台接受獎項。

以38歲的高齡首度入選最佳11人，梁振邦坦言想像不到，畢竟以這年齡在球場馳騁，要保持水準非易事，「今季我們踢了很多不同的賽事，踢過亞冠（二），又在不同盃賽入決賽，受到更多人的關注，而今季擔任不同的位置，有些關鍵球都成功攔截，或者因此被看到我的防守能力。在38歲的年齡保持穩定非易事，所以這獎項對我是一大鼓舞。」

梁振邦以38歲之齡獲獎，他直言證明了老將的價值，同時希望成為年青球員的榜樣，「希望年青球員不要嘗試一兩年不成功就放棄，就如我一樣，踢了超過20年仍有機會上台被看見，希望大家繼續努力。」

梁振邦直言獲獎是他的一大鼓舞。（趙子晉攝）

梁振邦獲獎後匆匆接受訪問，事關他與另一港足名宿陳肇麒擔任頒獎嘉賓，把最佳門將的獎項交到好友葉鴻輝手上，亦是這名港隊隊長第11次獲殊榮，追平李健和的紀錄，並列足球明星選舉獲獎最多的球員。

梁振邦與陳肇麒任頒獎嘉賓，把最佳門將的獎項交給葉鴻輝。（夏家朗攝）

從陳肇麒及梁振邦兩名多年戰友手中接過獎項，葉鴻輝直言別具意義，今次更與「傻邦」一同入選，「與傻邦一起獲獎當然開心，大家是好兄弟，兩個家庭也是十分友好，一起獲獎很有意義。」

葉鴻輝笑言不知道梁振邦是第一次獲獎，並指對方早就應該也嘉許，「傻邦一直都很穩定，無論在球隊（東方）或是港隊也是無名英雄，因為他的位置，就算做了很多又不會被讚，但一有犯錯就被放大，今年這個最佳後衛，他應該一早就獲得。」葉鴻輝續說，與梁振邦一同獲獎，正好證明有經驗球員在場上的價值。

除了最佳門將，葉鴻輝更獲得「金手套獎」，他歸功於一眾隊友的努力，而他直言今年可能是他最後一年獲獎，「畢竟今年都已經35歲，要繼續保持高水平不容易，加上謝家榮、伍瑋謙也很有潛質，多得他們的推動，我才有動力繼續再求進步。」

葉鴻輝直言今年有機會最後一年獲獎。（夏家朗攝）

效力南區的伍瑋謙亦是最佳門將的最後三強，雖然失落殊榮，但他與隊友趙聡悟包辦最佳年青球員。繼2012/13球季的葉鴻輝後，再有守門員當選最佳青年球員，伍瑋謙直言門將獲獎不簡單，而這獎項是他近兩年努力的最佳證明，不論在場內場外也變得更成熟，尤其是陣中有比他更年輕的隊友，他需要做好榜樣。伍瑋謙希望這只是開端，未來有機會贏得更多獎項及冠軍。

趙聡悟同樣首次獲得最佳青年球員，他以借將身份從傑志加盟南區，協助球隊贏得精英盃冠軍，取得不少上陣時間，趙聡悟直言這是「生涯最重要的球季」，並指轉投南區是正確的決定。