曼聯對港隊｜紅魔隊長般奴盛傳投沙特　阿莫林否認已演最後一仗

曼聯亞洲之行第二站，在香港大球場以3：1反勝香港隊。「紅魔鬼」在港出戰前，突然傳出般奴費南迪斯考慮離隊，曼聯主帥阿莫林當然否認，直言他感覺不到對方有意離開。



（廖雁雄攝）

曼聯季後的亞洲之行期間，外媒消息傳出隊長般奴費南迪斯的代表，與沙特阿拉伯球會希拉爾曾經接觸，研究將這名葡萄牙球星帶往中東，並出戰世界冠軍球會盃。

曼聯在香港完成亞洲之行最後一場後，主帥阿莫林當然被問及此事，這名葡籍教頭立即否認，「每一天都有很多傳聞，般奴對很多事情說不，我不認為他已經踢了在曼聯的最後一仗。」

般奴費南迪斯在香港上陣半場，阿莫林強調兩人溝通良好，而且感覺不了對方有離心，「我只是教練，不能控制球員是否離開，我們的溝通十分好，就算上季表現不佳，但他知道球隊的運作，從我們溝通中感受不了他想離開。」

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曼聯反勝香港隊，在完季後首次「捧盃」，阿莫林指球隊表現比上仗好，「我們在上、下半場派出不同陣容，就算上半場落後，但表現也上場好。奧比馬田及艾登希雲兩名小將雖然未太適應英超，但今仗有好表現無疑是好事。」

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完成香港的賽事後，曼聯正式完季，阿莫林執教一季後，更理解曼聯的運作，對下季部署心中有數，「就算休季，我還有很多事情要處理，而經過一季後明白曼聯的環境，大家都知道不能在一個夏天處理所有問題，我們將好好善用季前的每一分每一秒，將來季做好準備，因為大家都知道來季是十分重要的一季。」

曼聯今次極速訪港，阿莫林依然享受在香港的時光，希望下次再來港時，球隊有更好的成績，令球迷們更高興。