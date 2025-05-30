車路士爭贏曼聯30M簽利安戴納　願買斷查頓辛祖但要求對方減薪

車路士爭贏曼聯、紐卡素等對手，勝出利安戴納（Liam Delap）爭奪戰，這位22歲葉士域治前鋒選擇了車路士，將接受體測。車路士會激活利安戴納合約中的3000萬鎊違約金，曼城會獲得30%的轉會分成。

車路士以聯賽第四名獲得下屆歐聯資格，而且剛贏得歐協聯冠軍，他們正加緊來季的組軍工作。利安戴納以外，車路士希望買斷曼聯借將查頓辛頓（Jadon Sancho），但前提是該名25歲英格蘭球員願意減薪。



英國《BBC》報道，利安戴納首選加盟車路士，將會與車路士繼續商談個人合約條款，而車路士會激活利安戴納合約中的3000萬鎊違約金。22歲的利安戴納現效葉士域治，過去一季英超攻入12球，隨葉士域治降班，其他球隊可以3000萬鎊簽下這位英格蘭前鋒。利安戴納獲得多支英超球隊青睞，包括車路士、紐卡素、曼聯、愛華頓及諾定咸森林。

利安戴納出身自曼城青年軍，在2024年加盟葉士域治。曼城不打算激活利安戴納的重簽條款，而當利安戴納以3000萬鎊出售後，曼城可以獲得30%的分成。足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，利安戴納會在24小時內與車路士簽約，並已獲葉士域治批准接受體測。

英國《天空體育》透露，利安戴納選擇車路士並非全因為歐聯資格，還有球隊的戰術風格、年輕陣容、上陣機會、爭標機會以及與車路士中人的關係。報道稱，利安戴納有觀看車路士贏貝迪斯的歐協聯決賽，他很欣賞車路士在下半場的表現。