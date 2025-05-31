曼聯訪港｜逾33000球迷入場主辦感滿意　金偉明揭季尾來港原因

曼聯與港隊在香港大球場的表演賽，吸引33098名球迷入場，主辦方國際文娛管理有限公司主席金偉明對入場人數「收貨」，直言因為「紅魔鬼」戰績不佳而未能坐爆大球場，並指曼聯眾將經過艱難的一季，完季後更要進行亞洲之行，今場表現已比上場在馬來西亞更好。



曼聯在香港高舉獎盃。（廖雁雄攝）

曼聯訪港｜紅魔兩小將包辦入球 3：1反勝港隊 33098人冒雨見證

曼聯以球會英超史上最差的第15名開展亞洲之行，在香港的表演賽銷情麻麻，本地傳媒指賽前仍然有兩成門票未售出，最終吸引33098人入場。主辦方國際文娛管理有限公司主席金偉明被問及是否入場人數時，笑問記者：「你哋滿唔滿意？」金偉明直言當然希望大球場4萬坐滿，但整體都感十分滿意。

曼聯今次訪港吸引超過33000球迷入場。（廖雁雄攝）

「33000人入場也『收貨』，若然4萬坐滿就最好，曼聯今季表現麻麻對票房有影響，就是差幾千，始終我上年與他們洽談時，都不知道他們的成績會如此差。其實我對戰果、他們的陣容等都相當滿意，平時外隊通常帶25人，今次曼聯帶了超過30名球員，有部分球員受傷也沒有辦法，而他們整個團隊超過100人，並非求其。」

對比早前在馬來西亞一役，金偉明認為曼聯表現已有改善，「曼聯一完季即赴馬來西亞，加上當地天氣濕熱，球員又有時差，他們踢得很辛苦，今場至少比上場好，他們在香港的節奏都較快。」

金偉明認為曼聯比上場在馬來西亞已踢得好。（廖雁雄攝）

當外界知道曼聯來港時，確實有不少聲音，金偉明重申難以預計球隊的成績，「當我們公布找曼聯來香港時，有很多聲音指：『曼聯是低檔次球隊』，其實我們真的難以估計他們的成績。換個角度看，作為球員本身都不想落敗，他們在早前歐霸盃決賽落敗後，心情都不會特別好。」金偉明當初邀請曼聯來港，正因為紅魔鬼在香港、甚至亞洲都擁有不少球迷才會舉辦。

金偉明同時透露，曼聯來港原本有機會泡湯，「本身傾好曼聯7月來港，但他們突然說7月要去美國，然後就不來了，我們其後改期至5月底才成事，同時因為檔次問題，所以曼聯才只留了短時間。」

金偉明。（袁志浩攝）

香港對印度的亞洲盃外圍賽早前開售，球迷需要額外支付30元的手續費，引起不少聲音，金偉明表示收到不少球迷的反應，並指手續費通常是票務公司的收入來源，他亦會再思考手續費的問題如何處理。