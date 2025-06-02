樊振東德甲新球會實力強橫　乒乓歐聯三連冠　「六角形戰士」壓陣

德國乒乓球甲組球會薩爾布呂肯昨日（1日）宣布，邀得中國球手樊振東在25/26球季加盟。昨日，薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT）出戰乒乓歐聯決賽，在法蘭斯卡（Patrick Franziska）、莫利加特（Truls Moregard）及約基治（Darko Jorgic）3位高手坐鎮下，以場數3：1擊敗另一支德甲球會杜塞爾多夫（Borussia Düsseldorf），連續3屆贏得歐聯冠軍。來自瑞典的「六角形戰士」莫利加特捧盃後表示，非常期待下季與樊振東做隊友，大讚樊振東是個優秀的球手，人品更加好。



德甲球會薩爾布呂肯是歐洲乒乓班霸，昨日又贏歐聯，連續3年封王。（網上圖片）

在昨日的乒乓歐聯決賽，由兩支德甲球隊爭冠，薩爾布呂肯對杜塞爾多夫。第一場，薩爾布呂肯派出德國球手法蘭斯卡對安頓卡爾保（Anton Kallberg），輸局數2：3。

效力薩爾布呂肯的莫利加特。（Facebook）

在第二場，薩爾布呂肯由瑞典「六角形戰士」莫利加特出戰，面對德國華裔選手邱黨，以3：0輕鬆勝出，為球會追平場數1：1。在第三場，薩爾布呂肯由斯洛文尼亞球手約基治披甲，面對德國傳奇名將波爾（Timo Boll），力戰贏3：2。薩爾布呂肯領先場數2：1。

在第四場，法蘭斯卡再度上陣，面對邱黨，兩人激戰5局，法蘭斯卡贏3：2，為薩爾布呂肯鎖定贏場數3：1，勝出這場決賽，捧走歐聯冠軍，完成三連冠霸業。薩爾布呂肯及杜塞爾多夫近年棋逢敵手，連續3屆壟斷歐聯決賽，3次皆由薩爾布呂肯勝出。

樊振東25/26球季加盟德甲薩爾布呂肯

在出戰歐聯決賽前，薩爾布呂肯公布了一個震撼的消息，邀請到前世界排名第一、奧運金牌得主樊振東在新球季加盟，為球隊出戰德甲及歐聯。在聲明中，28歲的樊振東說：「我對加盟薩爾布呂肯及德甲的新挑戰感到十分興奮。我非常期待成為這間球會的成員，希望盡快熟習新環境，與球會一起慶祝更多的成就。」

薩爾布呂肯在歐聯決賽前公布樊振東會在下季加盟。（Instagram）

莫利加特在歐聯賽後表示，歡迎樊振東加盟，很期待與這位中國球手當隊友。莫利加特說：「能夠與樊振東成為隊友，簡直不要太爽！他是一優秀球手，人品更加好，所以我們真的非常期待他加入球隊。遲點見，樊振東！」