港足主帥回應棄選劉智樂：我不是第一人　「兩場比賽後自有定奪」

香港足球代表隊周三（5日）晚主場友賽尼泊爾，賽前焦點落在港隊選兵，港超「最佳前鋒」之一劉智樂落選，但全季上陣只得單位數的洛迪古斯、劉家喬卻入圍，主教練韋斯活今（4日）在記招上解畫。



港足友賽尼泊爾選兵引來熱議，皆因今季各項賽事攻入18球的華人神射手劉智樂落選，主教練韋斯活日前拒絕受訪，表明待今日記者會解答。

韋斯活表示，明白球迷滿意劉智樂的港超表現，但這些意見他不太介意，強調自己不會單以入球數字作標準，而是考慮各種因素，最終也是個人取向，「我想選一些能帶來不同元素的球員，他（劉智樂）32歲，我來了7個月，而他在港超10季，我並非第一位不徵召他的球員，有很多教練也沒有這樣做。」

韋斯活解釋為何不召劉智樂入隊。（袁志浩攝）

韋斯活又稱，將劉智樂與米高比較並不合適，因兩人非同類型球員，而劉家喬即使剛從美國返港，但狀態不錯，「省港盃他倆都有上陣，劉家喬有入波，而劉智樂沒有。」至於入圍的入籍兵洛迪古斯，今季港超聯賽只上陣4次，韋斯活指根據紀錄，這位中鋒在港超上陣166場，攻入超過70球，「他有經驗與體格。」

韋斯活堅信自己有足夠經驗與足球知識去做決定，絕不後悔，「假如我們輸了，前鋒沒進帳，我就會被質疑，但如果我們贏了這兩場比賽，前鋒有入球，我的決定就是正確的，所以我不明白大家為什麼要爭論。」他強調自己沒有針對劉智樂，有觀察其訓練，「他總是在初選名單之中，如果這兩場比賽有人表現欠佳，或有人受傷，他仍可能入選。」

劉智樂全季港超發揮出色，仍無緣入選。（資料圖片）

韋斯活又透露，李小恆日前在訓練時只受輕傷，雖錯過友賽尼泊爾，但可在對印度時候命；而徵召奧力斯，他表示正常比賽很少用到第三門將，因此想「做實驗」，觀察奧力斯入伍會帶來什麼化學作用，為7月份東亞錦決賽周做準備。

港足後衛鐘樂安。（袁志浩攝）

至於出席記招的球員代表鐘樂安，就稱尼泊爾曾擊敗港足外圍賽對手新加坡，因此實力不容忽視，「我們艱苦地打和新加坡，但他們贏了，我們要特別小心。今場會是一個不錯的測試。」