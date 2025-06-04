港足U22友賽挫泰國 上半場射門命中率100% 曾領先對手三球
撰文：袁志浩
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香港22歲或以下足球代表隊為備戰9月舉行的U23亞洲盃外圍賽，作客曼谷友賽泰國U23，最終憑上半場3次射門「百發百中」，以3：2擊敗對手。
港隊19分鐘由馬斐接應長傳快守門員一步射入，踢到30分鐘，港隊從後場開始組織，周子謙地波傳上前，李樂謙擺脫守衛後分予曾樂圖，這位日前有份鬥曼聯的球員左路爆落底傳中，由杜俊暉尾柱飛身剷入成2：0。
43分鐘，杜俊暉右路40多碼罰球長傳，楊焯鈞邊走邊頂近柱破網，港隊半場只起腳3次，已全數轉化成入球，領先3：0。
50分鐘馬斐突破越位挑射幾乎得手，但被對方守門員救出底線，港隊59分鐘起兩分鐘內被泰國連追兩球，但最終仍守住勝果贏3：2。港隊周六（7日）會再友賽阿聯酋U22，為9月亞洲盃外圍賽同組對手。
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