歐國聯｜西班牙入5球險勝法國　新星耶馬一年6次擊敗麥巴比

歐洲國家聯賽決賽周準決賽，西班牙及法國上演入球騷，為球迷炮製了9個入球，最終西班牙以5：4險勝法國，晉級決賽，將會在周日與葡萄牙爭冠軍，而法國就會跟德國踢季軍戰。

西班牙的17歲新星耶馬（Lamine Yamal）今仗梅開二度，獲選為今場最佳球員。翻查紀錄，耶馬的球隊在過去一季6次擊敗基利安麥巴比（Kylian Mbappé）的球隊，4次助巴塞隆拿挫皇家馬德里，另外兩次是為西班牙贏法國。



耶馬過去一年6勝麥巴比：

05/06/2025 歐國聯四強 西班牙5：4法國（耶馬攻入兩球）

11/05/2025 西甲 巴塞4：3皇馬（耶馬攻入一球）

26/04/2025 西班牙決賽 巴塞3：2皇馬

12/01/2025 西超盃決賽 巴塞5：2皇馬（耶馬攻入一球）

26/10/2024 西甲 皇馬0：4巴塞（耶馬攻入一球）

09/07/2024 歐國盃四強 西班牙2：1法國 （耶馬攻入一球）