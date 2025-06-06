歐國聯｜西班牙入5球險勝法國　新星耶馬一年6次擊敗麥巴比

撰文：顏銘輝
出版：更新：

歐洲國家聯賽決賽周準決賽，西班牙及法國上演入球騷，為球迷炮製了9個入球，最終西班牙以5：4險勝法國，晉級決賽，將會在周日與葡萄牙爭冠軍，而法國就會跟德國踢季軍戰。
西班牙的17歲新星耶馬（Lamine Yamal）今仗梅開二度，獲選為今場最佳球員。翻查紀錄，耶馬的球隊在過去一季6次擊敗基利安麥巴比（Kylian Mbappé）的球隊，4次助巴塞隆拿挫皇家馬德里，另外兩次是為西班牙贏法國。

耶馬過去一年6勝麥巴比：

05/06/2025　歐國聯四強　西班牙5：4法國（耶馬攻入兩球）

11/05/2025　西甲　巴塞4：3皇馬（耶馬攻入一球）

26/04/2025　西班牙決賽　巴塞3：2皇馬

12/01/2025　西超盃決賽　巴塞5：2皇馬（耶馬攻入一球）

26/10/2024　西甲　皇馬0：4巴塞（耶馬攻入一球）

09/07/2024　歐國盃四強　西班牙2：1法國　（耶馬攻入一球）

歐國聯｜40歲C朗拿度轟生涯第937球　領葡萄牙反勝德國闖決賽歐國聯四強出爐！德葡西法爭冠　4場八強鬥得天昏地暗扣人心弦歐國聯｜C朗拿度將功補過領葡萄牙晉級　主射十二碼被舒米高接實歐國聯最後8強出爐︱西班牙力爭衛冕　升降班、附加賽球隊一覽聖馬力諾作客3：1反勝列支敦士登　世界排名最低球隊歐國聯升班歐國聯｜英格蘭大破愛爾蘭4球員轟處子球　卡斯利完成暫代職務
歐洲國家聯賽（歐國聯）
西班牙足球隊
法國足球隊
耶馬
基利安麥巴比
足球