歐國聯最後8強出爐︱西班牙力爭衛冕　升降班、附加賽球隊一覽

歐洲國家聯賽（歐國聯）已完成分組賽階段，8支A聯賽首、次名球隊出爐，力爭今屆冠軍，各聯賽升、降班，以及附加賽球隊亦已誕生。



歐國聯︱上屆冠軍西班牙力爭衛冕。（Getty Images）

歐國聯最後8強出爐

歐國聯冠軍只限最高級別的A聯賽球隊爭奪，A聯賽4個小組、每組頭兩名晉級最後8強爭冠。C朗拿度領軍的首屆冠軍葡萄牙在A1組4勝2和保持不敗，以14分高佔榜首，與次席的克羅地亞雙雙晉級；第二屆冠軍法國身處A2組，隊長麥巴比連場缺陣下，仍與意大利同得13分，雙方對賽成績相同下，法國憑得失球差排榜首、與意大利齊出線。

A3組德國與荷蘭分列首、次名晉級；應屆冠軍西班牙在A4組以近乎無敵姿態5勝1和輕鬆以首名晉級，小組第二名是丹麥與塞爾維亞之爭，兩隊直接對決踢成0：0，丹麥得8分力壓得6分的塞爾維亞出線。

Ａ聯賽4支分組第3名球隊：蘇格蘭、比利時、匈牙利、塞爾維亞，須出戰附加賽，跟B聯賽次名球隊進行主客制兩回合對決，勝方留在或升上A聯賽，負方降班或留在B聯賽。

2024/25歐國聯形勢一覽：

最後8強：葡萄牙、克羅地亞、法國、意大利、德國、荷蘭、西班牙、丹麥



升上A聯賽：英格蘭、挪威

降班B聯賽：波斯尼亞、以色列、波蘭、瑞士



升上B聯賽：北愛爾蘭、北馬其頓、瑞典

降班C聯賽：芬蘭、哈薩克、黑山



升上C聯賽：摩爾多瓦、聖馬力諾

降班D聯賽：立陶宛



A/B聯賽附加賽：蘇格蘭、比利時、匈牙利、塞爾維亞、希臘、奧地利

B/C聯賽附加賽：阿美尼亞、保加利亞、愛爾蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞

C/D聯賽附加賽：直布羅陀、拉脫維亞、馬爾他



歐國聯︱英格蘭來季重返最高級別A聯賽。（Getty Images）

英格蘭來季重返最高級別A聯賽

排第二級別的B聯賽，4支分組首名球隊來季可晉級A聯賽，最矚目一隊是英格蘭在B2組力壓希臘排榜首，來季重返A聯賽，陣中擁有夏蘭特和奧迪加特兩大球星的挪威，以B3組首名資格升班。B1及B4組尚餘最後一輪賽事才有定案。

歐國聯︱世界排名最低球隊聖馬力諾竟然升班！（歐洲足協官網）

世界排名最低球隊聖馬力諾竟然升班

最低級別的D聯賽出現有趣狀況，國際足協世界排名最低的聖馬力諾，作客3：1擊敗另一「歐洲魚腩」列支敦士登後，以4戰7分力壓直布羅陀升上榜首，來季升上C聯賽。

這情況看來有點難以置信，不過細看之下，其實D聯賽只得一個分組，總共只有3支球隊，無論是聖馬力諾、直布羅陀還是列支敦士登，都是有名的「魚腩部隊」，如此狀況下升班，難免有點「塘水滾塘魚」的味道。