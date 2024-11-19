聖馬力諾作客3：1反勝列支敦士登　世界排名最低球隊歐國聯升班

世界排名210位的聖馬力諾是「世界最弱球隊」代名詞，他們此前僅有2場勝仗，落敗是尋常之事，即使和波亦已值得球迷慶祝。

歐國聯D1組賽事，聖馬力諾作客以3：1反勝列支敦士登，獲隊史首次作客勝仗，更取得升上C組資格。

球證鳴哨一刻，聖馬力諾一眾後備球員衝入球場大肆慶祝，該國足總主席亦感觸落淚：「他們創造了歷史。」



在國際足協（FIFA）的世界排名中，聖馬力諾經常敬陪末席，現時他們便排在榜尾的第210位。今仗之前，聖馬力諾自1990年正式參加受FIFA認可賽事至今只贏過兩場，一場是2004年的友誼賽，另一場便是今年9月5日的歐國聯賽事，兩場對手都為列支敦士登。

今仗Aron Sele在40分鐘為列支敦士登打開紀錄，但聖馬力諾下半場由Lorenzo Lazzari、Nicola Nanni及Alessandro Golinucci各入一球，以3：1反勝主隊。

聖馬力諾先輸一球下，下半場連入3球反勝列支敦士登。（聖馬力諾足總X）

隨着完場哨聲響起，聖馬力諾正選及後備球員在少量作客球迷的歡呼聲中大肆慶祝，這是該人口只有30000餘人的歐洲內陸小國，史上首次作客贏波、首次在正式比賽入超過1球以及首次反勝，也是他們第一次在任何性質的比賽中攻入3球。

輸波對聖馬力諾來說本是家常便飯，今場之前，他們隊史共踢過210場比賽，落敗199次，有7次被對手攻入10球或以上，勝率不足1%。不過自55歲的Roberto Cevoli在去年執教這支球隊後，情況有所改善，他過去曾執教多支意大利低級別球隊，如今執掌帥印僅10場，便已為這支「魚腩」帶來2場勝仗。

這場勝仗，為聖馬力諾創造不少歷史。（聖馬力諾足總X）

聖馬力諾上半場錄9次攻門並有1次黃金機會，但被只有4次埋門的列支敦士登先開紀錄，來自意大利的Roberto Cevoli賽後稱讚球員表現：「上半場以0：1落後是對足球的侮辱，但球員表現出色，這是他們應得戰果。」

美國《巴倫周刊》指，該國足總主席Marco Tura賽後情緒激動：「除了承受心臟病發的巨大風險外，我只能說他們今晚創造了歷史。作為人類及運動員，他們展現出自己的價值，我與他們一同落淚。」

現時聖馬力諾隊史勝仗增至3場，對手全為目前世界排名200的列支敦士登。後者其實也是有名的「魚腩」，上一次面對歐洲球隊取勝，已是4年前作客以2：1擊敗盧森堡的友誼賽；上一場友賽外勝仗，則要追溯到2020年9月以2：0戰勝聖馬力諾的歐國聯賽事。

這支經常在世界排名中墊底的「最弱球隊」，在歐國聯D1組「雙殺」列支敦士登，4戰獲2勝1負積7分，力壓6分的直布羅陀排名小組榜首，獲升上C組資格。