歐國聯四強出爐　德葡西法爭冠　4場八強鬥得天昏地暗扣人心弦

歐洲國家聯賽（歐國聯）四強誕生，德國、葡萄牙、西班牙及法國將會爭奪今屆冠軍。

在歐洲時間昨（23日）晚舉行的4場八強次回合，皆打得天昏地暗，非常精彩，其中3場要踢到加時，當中2場戰至互射十二碼的「突然死亡」。西班牙及法國分別靠互射十二碼淘汰荷蘭及克羅地亞，葡萄牙則於加時贏丹麥。德國亦不輕鬆，在次回合一度領先意大利3球，卻被追成3：3，兩回合計險勝5：4。

歐國聯四強、季軍戰及決賽將於6月上演，由德國主辦，一場決勝負。佔地利的德國會跟葡萄牙爭入決賽，另一四場由西班牙對法國。



歐國聯八強次回合賽果

西班牙 2：2 荷蘭（加時3：3，兩回合計5：5，西班牙互射十二碼勝5：4）

荷蘭及西班牙首回合戰成2：2，次回合由西班牙主場，入球梅花間竹，並出現多球十二碼。奧耶沙巴爾在8分鐘射入十二碼，為西班牙開紀錄。54分鐘，荷蘭靠迪比的十二碼追平。67分鐘，奧耶沙巴爾攻入今場個人第二球，西班牙再次領先。荷蘭的馬臣在79分鐘扳平2：2，總比數踢成4：4，進入加時。

耶馬在103分鐘建功，西班牙今場第三度領先，但未能守到尾，沙維西蒙斯在109分鐘操刀十二碼射入，踢完120分鐘後，兩隊3：3，總比數5：5，仍不分勝負，進入互射十二碼。在互射十二碼頭5輪，雙方各有一人射失，進入「突然死亡」；在第6輪，荷蘭的馬倫射失，而西班牙的柏迪射入，所以「狂牛軍團」互射十二碼勝5：4晉級。

歐國聯八強，西班牙淘汰荷蘭。（Getty Images）

法國 2：0 克羅地亞（加時沒有入球，兩回合計2：2，法國互射十二碼勝5：4）

法國首回合作客輸克羅地亞0：2，在次回合靠下半場的兩個入球平反敗局，奧利斯（Michael Olise）及奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）分別在52分鐘及80分鐘建功，法國法定時間贏2：0，兩回合計追成2：2。

雙方在加時沒有紀錄，進入互射十二碼。在頭5輪十二碼，雙方各有兩人射失。射到「突然死亡」，在第7輪，克羅地亞的史坦尼錫（Josip Stanišić）「宴客」，而法國的烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）射入，「雄雞軍團」互射十二碼勝5：4晉級。

歐國聯八強，法國淘汰克羅地亞。（Getty Images）

葡萄牙 3：2 丹麥（加時葡萄牙勝5：2，兩回合計勝5：3）

葡萄牙首回合不敵丹麥0：1。在次回合，葡萄牙38分鐘憑對方中堅佐基姆安達臣（Joachim Andersen）的烏龍球開紀錄，丹麥在56分鐘由基斯甸臣（Rasmus Kristensen）接應基斯甸艾歷臣的角球扳平。72分鐘，般奴費南迪斯遠射中柱，C朗拿度在門前窄位補射入網將功補過，葡萄牙領先2：1，總比數追平2：2。

77分鐘，基斯甸艾歷臣入球再助丹麥追平2：2，總比數領先3：2。不過葡萄牙完場前入波，法蘭斯高查卡奧（ Francisco Trincao）在86分鐘建功，葡萄牙法定時間贏3：2，兩回合踢成3：3。進入加時，法蘭斯高查卡奧及干卡路（Goncalo Ramos）各入一球，葡萄牙今場贏5：2，以總比數5：3擊敗丹麥晉級。

歐國聯｜C朗拿度將功補過領葡萄牙晉級 主射十二碼被舒米高接實

歐國聯八強，葡萄牙淘汰丹麥。（Getty Images）

德國 3：3 意大利（德國兩回合計勝5：4）

雖然是八強中唯一一場不用加時，但戰況之精彩，有過之而無不及。德國首回合作客贏2：1，次回合在主場入局快，在上半場由甘美治、穆斯亞拿及基蘭迪安斯特（Tim Kleindienst）各建一功，半場領先3：0，兩回合計拉開到5：1。

不過，意大利下半場大反撲，堅恩（Moise Kean）梅開二度，到補時由拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）入波，追成3：3！最終，德國仍以總比數5：4擊敗意大利晉級。

歐國聯八強，德國淘汰意大利。（Getty Images）

歐國聯四強賽程

04/06 德國vs葡萄牙

05/06 西班牙vs法國

08/06 季軍戰、決賽