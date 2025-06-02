01山記｜將軍澳風物汛Café開啟豐盛旅程　景點滿滿何不推廣予旅客

辛苦行山志在食，是不少朋友行山的心態，所以如果一次行山旅程有士多、多美食，願意參加的朋友也愈多。將軍澳的茅湖山及五桂山是一條很有潛質的美食的路線，因為在山腰的將軍澳風物汛有間不錯的Café，它是一間協助殘障人士融入社會的餐廳，雖說是提供輕食，但食物份量絕不小。

政府早前挑選了四山旅遊，向遊客推廣香港的山徑，其實從茅湖山、五桂山到魔鬼山這一段路也值得推薦，山不算很高，風景開揚漂亮，具備不同的歷史元素，有軍事、航空的遺跡，茅湖山有將軍澳風物汛，魔鬼山下亦有鯉魚門，行山人士可以玩足一日。



將軍澳風物汛Cafe。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



將軍澳風物汛Cafe。（顏銘輝攝）

將軍澳風物汛位於寶琳車路盡頭，大約在茅湖山山腰、海拔約100米高之處，以前是調景嶺警署。將軍澳風物汛Café開業一年多，我兩次行茅湖山，都無緣一嚐其美味，第一次吃飽才上山，第二次遇上那裏辦山賽。上周六再帶朋友上去，終於可以去光顧。有人叫了大蝦意粉，我叫了吞拿魚碎蛋貝果，價錢合理，而且份量足，絕非輕食，當正餐都沒有問題。楊枝甘露用料亦足，西柚並非一條條，而是一梳梳的。

意粉大碟又多蝦！（顏銘輝攝）

踏入雨季，將軍澳風物汛Café在空地的座位加設了天幕，很有露營的感覺。現場有兩部以手力推動的單車，不妨駛出去馬路兜個圈，幾有新鮮感。吃完東西後，還可以參觀歷史風物資料館，了解調景嶺及將軍澳歷史，並可入羈留室做「犯人」打卡。山坡上還有靈風雅舍，是由警署員工宿舍改建的民宿。這是一個位於山與城之間的景點，有得玩、有得食、有得住、有得打卡、有得了解歷史文化，何不推介給遊客？

有興趣的朋友可以入去扮犯人打卡。（顏銘輝攝）

會選「不浪漫是罪名」的相信都有點年紀。（顏銘輝攝）

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沿山徑上去，很快便到俗稱茅湖廢堡的茅湖山觀測台，這座石堡已經有過百年歷史，估計是清廷所建的海關觀測台。這樣一座完整及具歷史價值的石堡，如今被鐵絲網包圍，遊人難以入內觀賞，實在可惜。

魔鬼山五桂山行山路線｜去將軍澳風物汛隱世cafe 順道探茅湖廢堡

茅湖廢堡。（顏銘輝攝）

往五桂山行去，接上衛奕信徑，途經兩面方形的航空導航反射器，見證昔日啟德機場的歷史。這段衛奕信徑第三段的山脊，有「小八仙」的外號，因為山路蜿蜒上落。在脊上，景觀開揚，一邊是將軍澳、跨灣大橋及清水灣半島，另一邊則是九龍半島及維港。

五桂山及魔鬼山等一連串的山脈被稱為「小八仙」。（顏銘輝攝）

走短途的，可以經藍田公園下藍田站，或者在澳景路落油塘；如想走長一點，可以行往照鏡環山，再上又稱魔鬼山的炮台山。此處扼守維港東部出入口，一直是香港的海防要地，對岸港島的軍事設施已被活化為香港抗戰及海防博物館。九龍這一邊的軍事遺跡亦很精彩，魔鬼山頂的堡壘十分完整，景色亦美如畫，也是個觀看維港日落的好地方。

魔鬼山炮台。（顏銘輝攝）

沿山徑落去，最簡單可以走馬路往油塘，其實還有歌賦炮台、砵甸乍炮台。這些具有歷史價值的軍事遺跡一直在荒廢，介紹牌也沒有，也是可惜。在海邊，則有荒廢的鯉魚門石礦場，訴說此地採石活動的歷史。鯉魚門石礦場向來都是打卡之地，亦會有人影結婚相。接着，經鯉魚門村離去。鯉魚門本身就是以海鮮酒家聞名的景點，相信不用多介紹。

俯瞰將軍澳景色。（顏銘輝攝）

今次揹了這款WANDRD STRATUS 18L相機背囊去行山。背囊大部分空間用來放相機及鏡頭，放水的地方不多，適合短途行山。

有靚景又有歷史，還是港鐵站步行可至的地方，其實幾適合遊客。從深度遊角度，遊人可以了解香港的軍事、航空、採石以至將軍澳地區的歷史；純打卡享樂的話，由石礦場到魔鬼山堡壘，再到將軍澳風物汛也有打卡位。飲飲食食的話，除了出油塘或將軍澳，將軍澳風物汛有間Café，想食豪一點可到鯉魚門食海鮮。

這條路線景點之豐富，跟四山旅遊有過之而無不及。政府不妨考慮一下。