登山機械人香港實測　行山「黑科技」挑戰針山樓級　試後感大分享

今年初，一款登山助力機械人在內地泰山服務旅客，引起不少媒體關注。經過一些聯繫，記者將這款外骨骼機械人帶到香港，邀請到3位在香港山界的重量級人馬試用，看看這款被稱為「黑科技」的登山機械人是否有真材實料！

86歲的奇萊山友創辦人陳志安大讚，機械人令他四平八穩，行得更舒服，更想馬上買一部。不過，攀總會長吳銨洋表示香港天氣濕熱，擔心雨水及汗水會令機械人容易損耗，而越野跑手曾福祥則表示機械人最適合行整齊的石級，若遇較複雜的路況，就會感到動作不流暢。



登山助力機械人。（顏銘輝攝）

測試對象：登山助力機械人π

這款型號為「π」的下肢外骨骼機械人由深圳肯綮科技研發，重1.8公斤，聲稱可以節省行山的體能。根據官網介紹，它融合了人體工學、電子及AI等，感知下肢運動趨勢，預測行走習慣，及時輸出恰到好處的助力，減輕雙腿負擔。「π」可以提供最大功率250W，支持最高時速10公里的行走；若果電池充滿的話，可以協助使用者行到約1萬步。

內地傳媒今年初報道，登山機械人在泰山試用。（極目新聞）

在今年初，肯綮科技與泰山文旅集團合作，在泰山景區測試這款登山助力機械人。據內地傳媒報道，試用過的旅客都大讚，有人表示「感覺像有人拉着上山」，亦有人表示「爬山的時候腿不費力」。

由AI設計！登山助力機械人泰山試用 料3月初批量投入市場

記者對這項行山新科技很有興趣，聯絡肯綮科技，對方提供了一位香港代理的聯絡方法。香港代理從深圳運了一部登山助力機械人「π」來港，接受3位香港行山人士的實測。

吳銨洋（左起）、陳志安及曾福祥負責測試。（顏銘輝攝）

測試員介紹

吳銨洋是香港的資深山藝教練，桃李滿門，也是現任中國香港攀山及攀登總會會長，行山經驗豐富，不時需要負重遠足，相信他很了解由一般行山人士到專業教練的登山需要。

許凌雲協助吳銨洋戴上登山機械人。（顏銘輝攝）

陳志安是香港山界的重量級前輩，行山隊奇萊山友的創辦人，第一屆麥理浩徑通走的行程總領隊，縱橫山野超過一個甲子。他現年86歲，相信他會了解年長山友在行山時的需要。

吳銨洋、陳志安及曾福祥聽許凌雲介紹登山機械人。（顏銘輝攝）

曾福祥外號「怪獸」，是香港其中一位最優秀的越野跑手，贏過多項山賽，曾代表香港參加跑山世錦賽，相信曾福祥可以評估到登山助力機械人對跑山人士有沒有幫助。

曾福祥是一位優秀的越野跑手。（顏銘輝攝）

測試路段：麥理浩徑第七段（針山）

針山是香港其中一座梯級最多的山，故選擇此地。由於暫時只得一部登山機械人，測試者有3個，所以每人大約只有15至20分鐘測試時間，由城門水塘主壩攀升，上級行10至15分鐘後，原路折返。當日天氣炎熱，陽光普照。

吳銨洋戴上登山機械人，行上針山的樓級。（顏銘輝攝）

【測試後感】吳銨洋：負重行山時相信效果不錯

感覺重嗎？吳銨洋說：「類似我小時候看到的變形戰隊，帶住條腰帶，之後會變身。這是一件特別的器材，要時間適應一下，都幾得意的。不算太重，放在腰上，位置都幾舒服，不覺得很累贅。」

上山時有什麼感覺？他說：「幫到我的四頭肌，令我上山輕鬆一點。這部機械人真的有幫助。今次我們只是試了短距離，我相信行長距離時的幫助及效益會更大。我會感覺到它帶住我的節奏，帶住我對腳去行。」

吳銨洋戴住登山機械人行針山。（顏銘輝攝）

吳銨洋戴住登山機械人行針山。（顏銘輝攝）

「上山有幫助，如果走長程，效果相信更明顯。負重行山時，負重較為多的時候，我相信效果會不錯，還能保護到膝蓋。」吳銨洋認為可以幫到一些肌肉力量較弱或者大傷初癒的登山者，他說：「吸引到一些市民、原本覺得自己行不到、或者本身有傷患的人去行山，但我都鼓勵個人鍛鍊，不要全靠器材，器材只是輔助，協助我們走得更長更遠，但前提是自身都要有充足準備。」

香港天氣潮濕又熱，吳銨洋擔心機械人的結構不能防水，他說：「汗水及下雨會否是這部機有影響？未知這部機的防水程度。我亦擔心在香港炎熱天氣下使用，它會否容易過熱，很容易損耗？」

陳志安測試登山機械人。（顏銘輝攝）

【測試後感】陳志安：我都想買一部

陳志安很欣賞這部機械人，多次提到想買一部，他說：「最明顯是舒服很多，今次我一路行上去都不用休息，平時就要休息，有它就非常好。如果香港有得賣，我都想買一部，真的要問一問。（為何想買一部？）因為對自己有幫助。始終年紀很大，有部輔助器材可以令自己舒服一點。我覺得適合我自己、較適合長者使用。我不知其他人，但對我就有用。」

陳志安戴住登山機械人行針山。（顏銘輝攝）

陳志安戴住登山機械人行針山。（顏銘輝攝）

「上山時，它發出的聲音好像輔助、帶住你呼吸；上的時候，它好像推動你上，舒服很多。」他講到測試時上落山的感受：「落的時候，給予我信心，也很穩定。戴上之後，有種四平八穩的感覺，落山作用更大。」他表示人老了，膝蓋不太好，戴了機械人後可以穩定到落山時的膝蓋位置。

然而，陳志安嫌機械人有點重，他說：「我覺得重，腰部有點負累，可能要戴耐一點，適應了之後會好一點。」

曾福祥穿上登山機械人，先在斜路熱身。（顏銘輝攝）

【測試後感】曾福祥：上樓級一流，其他方面尚可改進

登山者可以按需要，調校機械人提供力量的級別，最高為12級。曾福祥一開始用第七級，測試期間用過第十一級。他說：「我覺得整體的體驗幾良好，剛才主要是上樓梯，在上樓梯時，它提供到一份助力。我有時又偷偷地調大一點它的力度，特別上一些大級的時候，可以幫到四頭肌及臀肌。在提起腳這個動作時，它提供到助力。」

曾福祥測試登山機械人，他在許凌雲幫助下戴上機械人。（顏銘輝攝）

問到幫到幾多時，他續說：「我個人感覺，上山時節省到四至五成力。」在香港什麼山最用得着？他說：「在大攀升及多梯級的山最有用，例如針山、大東山、鳳凰山，大梯級能夠突顯到它的效用。」

曾福祥測試登山機械人。（顏銘輝攝）

曾福祥發現，像泰山景區那種整齊的人工梯級最適合機械人發揮，在忽大忽細的天然石級則不夠流暢。他說：「如果有大級又有細級，你感到它需要多一點時間去反應。一去到平路，我會貪快想跑，在跑平路時，它提供的力量不太明顯。」他亦提到，機械人在落山時的幫助不大，他說：「落山注重流暢度，想流暢及輕，但這部機又感覺重了一點。希望未來可以輕一點，活動時更流暢，我相信隨科技進步，有可能做到。」

曾福祥測試登山機械人。（顏銘輝攝）

曾福祥測試登山機械人。（顏銘輝攝）

曾福祥幾認同吳銨洋的見解，他說：「未必很幫助到越野跑，如Ken（吳銨洋）所說，我覺得負重登山會幾有幫助。對復康中的人、長者，鼓勵到他們去活動，我覺得幫助更大。比賽難以用得着，應該更幫到老人家行山。」

香港代理許凌雲：可助遊客行麥理浩徑

港灣智通有限公司執行董事許凌雲是相關產品的香港代理，他表示登山助力機械人「π」面世不到一年，本身是內地科技大賽得獎的產品。他都想在香港推廣登山機械人，在一些醫療展覽、商務展覽擺過檔，但說到在香港的山野實測還是第一次。

許凌雲認為登山機械人適合香港山野環境使用，因為香港的山路多樓級。（顏銘輝攝）

許凌雲透露這部機械人目前的售價約為9800港元，先租後買會是可行的模式。他認為香港的山野環境用得着這部機械人，因為多樓梯，山路難度不算很高，他相信機械人都可以幫到遊客行麥理浩徑。他覺得登山機械人可以幫到香港推廣山徑旅遊，他未來會邀請更多登山運動的協會、專業人士去測試。

完成測試後，許凌雲將登山機械人摺起，放入背囊。（顏銘輝攝）

近年，這類的登山助力機械人興起，不少公司都有發展相關產品，例如同樣位於深圳的邁步機器人科技。最近在深圳梧桐山，邁步機器人科技安排了登山機械山予登山客免費借用。另一間叫Hypershell的公司亦有類似產品，Hypershell在2021年於上海創立，研發穿戴式機械人。