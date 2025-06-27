劍擊青訓專題1｜小將世青奪牌創歷史背後　拆解港隊藍圖成功之道

曾經要苦等廿五年才迎來一面奧運金牌的香港，卻在2024年巴黎奧運一屆贏兩金，劍擊無疑是香港體壇最為如日中天的項目。

男子花劍雙雄張家朗和蔡俊彥、女子重劍的佘繕妡等，固然達到世界級水平，但將目光擴闊一點，港青梯隊的成績同樣亮眼。2024/25賽季，香港小將在青年世界盃摘下1金3銀8銅，差不多每個劍種都有收穫，戰績比2023/24賽季的1銀2銅大為進步；4月世界青少年劍擊錦標賽，兩面銅牌包括首次贏得的男子重劍團體，標誌着港青男重的實力不只在於一個人，而是一隊人，這是成年隊男花和女重一直被寄予厚望、可是尚未成功的革命。

正如香港劍擊隊總教練鄭兆康所言：「要成為像意大利、法國等勁旅，我們不止需要幾個能夠挑戰世界的劍手，而是很多個，由不同的點累積成一個面。」一連三篇劍擊專題，我們將解構香港劍擊隊由兩屆奧運共三面金牌開始，如何將不同的點扣連，再瞄準青訓一環重點出擊。

第一集，我們宏觀青訓拼圖的三大重點。

攝影：梁鵬威



由袁諾文（左起）、高映川、徐浤展及黃至晧組成的男子重劍隊，在今年世青摘下港隊首面團體獎牌。（FIE圖片）

今年4月的世界青少年劍擊錦標賽，港隊斬獲兩面銅牌，對比歷屆戰績，獎牌數字和顏色驟眼看不算亮麗（詳情看下圖）。但從細節着眼，港隊在少年組和青年組共有7個項目晉級8強，是歷屆之最；15歲重劍女將吳海諦和高映川、黃至晧、徐浤展（前名徐家煥）及袁諾文組成的男子重劍隊最終站上頒獎台，其中男重四子更助香港首度於世青奪得團體獎牌，標誌香港隊的整體實力。

港隊在世青共摘下9面獎牌。（01美術製圖）

香港劍擊隊總教練鄭兆康。（梁鵬威攝）

【歷年香港隊世青獎牌得主（按圖】

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重點1：公費資助小將戰青年世界盃

扣連着今年世青的第一點，是2023至2024年的巴黎奧運積分賽。在東京奧運取得女重和男花團體參賽資格後，港隊上下都期望於這兩項團體賽再下一城，然而最終巴黎奧運入場券雙雙落空，總教練鄭兆康（康教練）隨即把相關資源調配到青年軍：2024/25賽季，各個劍種其中兩站青年世界盃，本地排名前四的劍手可獲公費資助出賽。

青年世界盃是20歲以下劍手的國際賽，國際劍聯（FIE）由2002年起舉辦，每季共8站，安排與成年組世界盃大同小異。青年世界盃成績關係到香港劍手的本地排名，本地排名則直接影響劍手前途，根據鄭兆康2011年4月接任港隊總教練時訂下的規則，本地排名前八的劍手可進入體院訓練（每年10月會輪替）、前四劍手可代表香港出賽。

體院劍擊館是不少劍手的努力目標。（梁鵬威攝）

基於以上規則，即使曾有家長對於青年世界盃成績納入本地排名計算有異議，但香港小將參加青年世界盃的人數依然大大提升，重劍的徐浤展甚至自掏腰包飛往尼日利亞參賽，爭取排名積分。隨着康教練把原先用於成年組男花和女重奧運團體的資源撥歸青年軍，各個劍種的教練以歐洲或中東的「中距離」分站作為公費分站，加上青年軍自費參加亞洲分站，在本地賽名列前茅的劍手，每年至少參加3次國際賽。

港隊小將多了青年世界盃的國際賽實戰經驗，亦能以較高水平的賽事作為備戰，是以今年世青賽取得不俗的成果。康教練分析：「小將們經過青年世界盃的鍛煉，汲取更多實戰經驗，比賽臨場處理更沉穩。我當然希望世青有更多獎牌落袋，但這班小將整體展現了向上衝的潛力，技、戰術運用得宜，亦具鬥心，令人喜出望外。」重劍的徐浤展表示：「如沒參加青年世界盃就去亞青、世青，感覺就像『裸考』，完全不知道世界的水平。」另一重劍小將袁諾文亦說：「比賽都是熟能生巧，打得多便會懂得如何處理情緒。以我為例，我不可只想着結果，而是專注過程，帶點興奮地比賽。」

小將獲資助參加青年世界盃，更多機會接觸世界舞台，累積更多實戰經驗。（FIE圖片）

重點2：外籍教練擴闊小將視野

多了出外參加高水平賽事的機會，日常訓練質素也必須提升，這就扣連到整個劍擊版圖的第二點——外籍教練。港隊近年有法國教練Gregory Koenig（Greg）和羅馬尼亞的Octavian Zidaru（Tavi）分別執教花劍及重劍隊，取得空前成功，歐洲作為傳統劍擊班霸，其對於劍擊運動本身的理解和劍擊世界發展的視野，都為港隊增添新思維；加上Greg加盟港隊後，亦吸引其他法國教練來港任教，港隊變相擴闊人脈，近一兩年多了在世界各地參加集訓營。

訪問當日，北京女子重劍隊來港與香港隊交流。（梁鵬威攝）

更重要的是，教練們近兩年開始將部份海外集訓營和成年組國際賽名額留給青年軍，例如2023年日本常滑站花劍世界盃，當時16歲的林浩朗、蔡子樂和甘卓桁獲資賽名額；去年韓國首爾站佩劍大獎賽，同屬青年組的何柏霖、王卓朗與謝匡泓隨隊出賽；今年女子重劍世界盃無錫站，更多達7名青年組小將參加。

青少年劍手提早感受世界高水平，汲取更多劍擊運動的養份，自然有助成長。效力男子花劍隊十多年的師兄楊子加見證港隊的變化：「Greg來港後，我們多了機會與法國及其他國家的劍手交流，一班師弟在青少年階段就能與高水平劍手交鋒，這些機會十分難得。」

重點3：提拔資深劍手兼教青年軍

康教練除了聘請外籍教練，同時提拔資深劍手，讓劍手們有另一出口。（梁鵬威攝）

青年軍劍手比賽多、訓練多，對於教練和幕後支援的需求，不是成年組一、兩個教練足以應付，畢竟他們本身已要應對成年組劍手的訓練。於是，劍擊版圖裏的第三點出現——行將退役的師兄師姐，在康教練安排下兼任運動員及教練，將寶貴的經驗傳承予下一代，並分擔成年組教練的工作。

「目前有大約60人是全職劍手，佔整個隊伍接近一半。我要求每名劍手每周有2至3堂個別課，目前教練人數明顯不足，以男子佩劍為例，現在有17名全職運動員，還未計兼職運動員，兩名教練明顯吃不消。」康教練說。

男子佩劍單計全職已有17人，只以兩名教練管理難度甚高。（梁鵬威攝）

現時香港劍擊隊由少年、青年到成年，全職與兼職合共超過130名運動員，是體院中最龐大的隊伍。按國際劍聯每季賽程，男、女子的花、重、佩共6個劍種，每季都有8站世界盃或大獎賽，安排在不同地方舉行，每個比賽皆需教練隨行督師，留在香港訓練的青年軍，有機會無人看管。所以，部份已進入運動員生涯黃昏、未必每站都會出外作賽的師兄師姐，轉任教練後能夠確保青年軍不被忽略，而且他們在港隊效力超過十年，熟悉隊伍運作，擔任青少年運動員與教練之間的溝通橋樑，絕對勝任有餘。現時男重的黎家俊、男花的楊子加、男佩的陳智軒和女佩的歐倩瑩，皆是港隊的運動員兼教練。

康教練管理的劍擊隊超過130人，是全體院中最龐大的隊伍。（梁鵬威攝）

康教練：與世界勁旅仍有距離

康教練在早前香港優秀教練選舉奪得全年最佳教練後揚言，香港劍擊在他麾下不會青黃不接，但他接受《01體育》專訪時亦表示：「香港青年軍近年進步不少，但距離世界級仍有漫漫長路，說不上強隊。不過，我相信我們的小將有能力，可以令港隊由一塊獎牌開始，慢慢發展成每個劍種都有獎牌。」康教練期望百花齊放，還看能否在每個點深耕細作，再將更多的點扣連，編織出更廣闊的香港劍擊版圖。劍擊專題第二集，我們將微觀男重黎家俊、男花楊子加和男佩陳智軒，在推動港隊青訓上擔任什麼角色，當中又如何即將轉型之時找到出路。

劍擊青訓專題2｜資深隊員兼教青少年 向教練取經 對小將傳承

康教練認為港隊與世界級還有距離，但絕不會青黃不接。（梁鵬威攝）