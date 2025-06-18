孫興慜隨熱刺訪港後定去留　利維解釋換帥原因：想贏英超歐聯

英超熱刺今夏訪港在啟德體育園友賽宿敵阿仙奴，隊長兼韓國球星孫興慜相信會隨隊，他近日被指會在亞洲之旅後，考慮是否離隊。



32歲韓國球星孫興慜跟英超球會熱刺的合約於明夏屆滿，雙方仍然未續約，近日有傳他獲沙特阿拉伯球會垂青，包括C朗現正效力的艾納斯（Al-Nassr）、艾卡迪沙（Al Qadsiah）與阿爾阿里（Al-Ahli）。

三間球會都願意支付3400萬鎊（約3.07億港元）的轉會費，當中阿爾阿里被指最為積極，因這支應屆亞冠精英盃盟主希望加強左路攻擊力。

孫興慜被指會在亞洲之行後決定是否離開熱刺。（Getty Images）

然而連同《英國廣播公司》在內的媒體報道，由於熱刺會先於7月31日於香港啟德體育園友賽阿仙奴，8月3日再赴韓國首爾對紐卡素，考慮到熱刺與賽事主辦方有協議，孫興慜最快會待完成亞洲之行後才公布去留。

假如這位韓國球星離隊，相信熱刺新帥法蘭克（Thomas Frank）會相當頭痛。這位前賓福特主教練取代了澳洲領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou），最令人驚訝的是後者剛率領球隊打破17年錦標荒，贏得球會41年來首座歐洲賽錦標——歐霸盃。

利維解釋為何辭退普斯迪高古。（Getty Images）

熱刺主席利維（Daniel Levy）罕有接受球會訪問時解釋，對方上季英超聯賽輸掉22場、僅排第17位是致命傷，「歐洲賽錦標（歐霸）還不足夠，我們仍未達到的成就更重要，我們想贏英超，我們想贏歐聯，我們要在所有賽事中競爭，所以感覺需要改變了。」

利維表示解僱普斯迪高古是集體決定，並非單憑自己的意見，且個人而言十分難受，「對球會而言，這是一個正確的決定。我很感激他，我仍然沒有後悔委任他做主教練。」他稱兩人仍保持友好關係，若對方與家人想隨時回到熱刺球場，定必會受熱烈歡迎，「我告訴他，他永遠也是球會歷史的一部份。」

法蘭克成熱刺新領隊。（Getty Images）

至於為何聘任法蘭克，從死敵阿仙奴轉投的行政總裁雲卡達森（Vinai Venkatesham）透露，這位丹麥教練是從30名候選人中脫穎而出。

「我們先列出10項領隊成功的重要特質，團隊再逐一對候選人詳細分析，法蘭克是第一人選，他非常聰明、善於溝通，而且擅於發掘與培養有潛力的年輕球員，如麥比奧莫（Bryan Mbeumo）、韋沙（Yoane Wissa）與艾雲東尼（Ivan Toney）。」