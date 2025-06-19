世界女排聯賽香港站︱中國女排小花逐一介紹　陣容18隊之中最年輕

中國女排在2025世界女排聯賽（VNL）以全新陣容亮相，新帥趙勇大膽起用多個新人，名單內14個球員的平均年齡只得21.43歲，是參賽18隊之中最年輕一隊，如果連同兩個後備球員，更進一步降至21.19歲。名單之中只得6人為舊將，8位成員首次入選國家隊。

從首站北京，到今站香港，最受注目的當然是球衣號碼最大，年紀卻最細的二傳手張籽萱，以及表現亮眼的17歲副攻王奧芊。不過陣內其實尚有另一位16歲天才少女，3人有個共通點，就是全是趙勇麾下的U18愛將。以下逐一位大家介紹一眾中國女排新星。

攝影：梁鵬威



新一代中國女排充滿青春活力。（梁鵬威攝）

2025年世界女排聯賽（VNL）中國隊14人名單：

主攻：

1. 吳夢潔（22歲）、2. 莊宇珊（22歲）、＊3. 唐欣（21歲）、＊13. 董禹含（19歲）



副攻：

7. 王媛媛（27歲）、＊8. 萬梓玥（20歲）、＊15. 陳厚羽（19歲）、＊16. 王奧芊（17歲）



接應：

6. 龔翔宇（28歲）、＊10. 楊舒茗（16歲）



二傳：

＊4. 鄒佳祺（20歲）、＊23. 張籽萱（16歲）



自由人：

17. 倪非凡（24歲）、18. 王夢潔（29歲）



註：*首度入選國家隊



後備球員：

5. 殷小嵐（20歲／二傳）、9. 單琳倩（19歲／副攻）



引言：

這支中國女排陣中只得3個25歲以上球員——隊長龔翔宇，自由人王夢潔，副攻王媛媛，其餘幾乎都是20歲左右的小將。她們雖然缺乏經驗，但實力不錯，首站在北京擊敗比利時和法國兩支歐洲實力次一級的球隊，不敵波蘭和土耳其兩大勁旅，對土耳其一仗曾有機會勝出，只是未能把握4個決勝分，遭對方3：2逆轉勝，賽後主攻手吳夢潔自責得哭成淚人。

眼淚與血汗是寶貴學習經驗，隊長龔翔宇表示：「北京站的比賽中，年輕隊員在場上非常有活力，她們很享受比賽，我在場上也被她們的激情感染。」主教練趙勇稱：「中國隊將認真打好每個球，打好每一分，打好每一局，打好每一場，重視每一個過程，這是最重要的。上一站比賽有驚喜，也有值得改進的地方。總體來說，年輕隊員經過比賽的考驗，得到了鍛煉和提高。」今站在香港首戰對捷克以3：1旗開得勝，周四（19日）面對保加利亞，繼而在周六、日分別迎戰實力更強的日本和「世一」球隊意大利。

主攻：後朱婷年代小將群起

全盛期的朱婷，不止是中國女排當代最佳大槌，實力達世界頂級。30歲的她近年屢受手部傷患困擾，去年巴黎奧運後未再入選國家隊。無論日後朱婷會否重返中國女排，國家隊都必須培養新一代主攻手，25歲的李盈莹獲公認為接班人，可惜她因傷未能出戰，今屆VNL中國女排4位小將都是20歲左右，亦各有特色。

吳夢潔。（梁鵬威攝）

1號. 吳夢潔 — 未琢磨寶石 心理質素有待提升

身高：1.95米／22歲

江蘇姑娘吳夢潔，從小身高臂長，一直是班級中最高的學生，經小學體育老師推薦開始練習排球。國內聯賽和少年隊表現出色，2022年2月起入選成年國家隊，獲看好是新生代主攻中極具天賦，身體條件出色，扣球力量和速度兼備，進攻端個人突破力強。她是2024巴黎奧運中國女排成員，目前是兩個正選主攻之一。

可是她的技術尚嫌粗糙，一傳和串連有待需加強，而且從上一站遭土耳其反勝後失控大哭，以及她在香港站親述落場比賽時「還是會緊張」，關鍵時刻總是「很着急」，她的心理質素明顯不夠平穩。吳夢潔熱愛排球，比賽時全情投入充滿激情，目前的她猶如一顆未經琢磨的寶石，有相當大的進步空間。

莊宇珊。（梁鵬威攝）

2號. 莊宇珊 — 成熟穩重 甚具大將之風

身高：1.84米／22歲

莊宇珊來自福建，運動天份很早獲發掘，但不是排球，而是羽毛球。9歲那年在家鄉漳州的羽毛球比賽中獲得亞軍，因身高突出獲當地體校排球教練看中，說服她轉項。啟蒙教練幫她苦練基本功，為她打下良好技術基礎。跟吳夢潔一樣在2022年2月入選成年國家隊，2023年U21女排世錦賽以隊長身份領軍奪冠，亦同為2024巴黎奧運中國女排成員，目前是兩個正選主攻之一。

去年VNL莊宇珊看來仍覺粗糙，失誤頗多，今次來港打法已相當成熟，進步良多。她沒有吳夢潔的身高優勢，勝在心理質素平穩，而且頭腦冷靜，往往能看準時機才出手。不時在網前指揮隊友，年紀輕輕已甚具大將之風。

唐欣（後排右一）、董禹含（後排右三）暫時上陣時間較少。（梁鵬威攝）

*3號. 唐欣 — 爆發力強 進攻多變

身高：1.84米／21歲

比起大一歲的吳夢潔、莊宇珊，唐欣有點陌生，因為她是今屆VNL才首度入選成年國家隊。她與吳夢潔為同鄉，一起效力江蘇中天鋼鐵女排，小學是籃球校隊，2015年送往蘇州少體校改練排球。2023年U21女排世錦賽，唐欣在對巴西的準決賽後備上陣攻入全場最高的23分，決賽中國隊擊敗意大利奪冠，隊長莊宇珊獲選為最有價值球員。

唐欣足足較莊宇珊遲3年，今年4月才晉身成年國家隊，目前為後備，出場機會不多，獲內媒評價「身體素質好、爆發力強、扣球能力出眾」、以及「比賽中展現非常多樣的進攻能力，善於在比賽中把握機會」，亦擅長後排攻擊。

（*首度入選國家隊的新成員）

董禹含。（梁鵬威攝）

*13號. 董禹含 — 身型打法如歐美球員 一傳毛病待改善

身高：1.89米／19歲

日本女排近年在亞洲U18、U20級別賽事橫行，局面直到去年終打破，中國在兩個年齡層亞錦賽均在決賽擊敗日本奪冠，董禹含正是U20的得分王牌。她在山西太原出生，初中到北京學打排球，她以朱婷為偶像，扣球點高力量大，從高大結實的身材以至打法均猶如歐美球員，因此甫出道已備受注目。

她有一傳不穩的毛病尚待改善，因此入選後只列後備，以免遭對手發球時針對攻擊。與唐欣一樣今年4月首次入選成年國家隊。

（*首度入選國家隊的新成員）

王媛媛（中）。（梁鵬威攝）

副攻：袁心玥意外落選 王媛媛領師妹擔大旗

趙勇的大軍其中一個較令人意外的決定，便是28歲的前隊長袁心玥在沒有傷病下落選，副攻位置唯一舊將便是27歲的王媛媛， 萬梓玥、陳厚羽和王奧芊均為首度入選成年國家隊的小將。王媛媛以穩定而出色的表現證明可擔大旗，3位小將之中，暫以年紀最小的王奧芊最為突出。

萬梓玥（右）。（梁鵬威攝）

*8號. 萬梓玥 — 有袁心玥影子的潛力副攻

身高：1.96米／20歲

萬梓玥是另一位江蘇姑娘，來自排球世家，父母均曾為排球運動員。繼承父母運動基因，從小已獲寄予厚望，在排球名校南京三中校苦練求進，2019年進入國少隊，2022年隨南京三中獲得世界中學生排球錦標賽冠軍，技術全面，進攻攔網獲評「有袁心玥的影子」，她也確以袁心玥為榜樣，以國家隊主力副攻的目標邁進。

與莊宇珊和唐欣一起為U21中國女排贏得2023年世錦賽冠軍，並獲選為賽事最佳副攻，首次晉身國家隊已備受關注，首站在北京先列後備，香港站終獲派正選上陣，但很快已被換出，暫時上陣機會不多。

（*首度入選國家隊的新成員）

陳厚羽（15號）。（梁鵬威攝）

*15號. 陳厚羽 — 攔網力強 火候未夠

身高：1.97米／19歲

來自上海的陳厚羽，是另一位新入選的成員，去年夥拍董禹含在U20亞錦賽擊敗日本奪冠，陳厚羽獲選為賽事最佳副攻。她獲公認為今次3位首次入選成年國家隊的副攻小將之中，攔網能力最強一位，也許出於這個因素，首站在北京4場賽事趙勇教練均以她為正選，夥拍王媛媛出戰。

北京站對土耳其的壓軸一戰，她拿下7分，包括在決勝局攔網得分，同時亦有未跑到位已強行攔網的情況，可見判斷力和火候未足。

（*首度入選國家隊的新成員）

王奧芊。（梁鵬威攝）

*16號. 王奧芊— 「小趙蕊蕊」攻擊力強成最大驚喜

身高：1.96米／17歲

比起陳厚羽和萬梓玥，副攻3位新秀之中，年紀最細的王奧芊才是最大驚喜。從位置、身高，以至甜美笑容，讓她獲內地媒體封為「小趙蕊蕊」。王奧芊連國內排球聯賽都未出過場，北京站頭兩仗未有出場，第3仗對法國後備上陣表現亮眼，初登成年大賽舞台的她說：「一開始挺緊張的，在場下的時候隊友們一直鼓勵我。感覺到教練和隊友都很信任我，（表現）還可以，沒有想象中那麼難打。」

小妮子速度高、出手快，最重要的是與16歲的正選二傳張籽萱默契特別好，趙勇之前亦曾提及這點。前文已提到，日本近年在少年級別女排稱霸亞洲，當中U18級別已經8連冠，2024年亞錦賽中國卻能以3：0淨勝日本贏得久違的U18亞洲冠軍，三大功臣之一便是獲選最佳副攻的王奧芊。另外兩位其中一個當然是二傳張籽萱，還有一位同樣是16歲的新成員楊舒茗。

王奧芊曾談到跟張籽萱默契特別好的原因，「我和張籽萱互相信任，這幾個副攻裏我和她配合最久，曾在U18亞錦賽一起打球，她敢給我，我就敢下手。」她感謝教練團隊的信任，並珍惜出場機會，「多多積累經驗，因為我們同位置的幾個人都很年輕，我也是抱着學習的態度來的，也希望能和隊友們互相促進。」

（*首度入選國家隊的新成員）

龔翔宇（6號）。（梁鵬威攝）

接應：新隊長龔翔宇 夥拍超級新星楊舒茗

接應（opposite）位置從來不易，歐美球隊慣常把主力得分手放在這位置，領意大利贏得去年VNL冠軍和首奪奧運金牌的伊高露（Paola Egonu），塞爾維亞巨星保絲高域（Tijana Bošković），土耳其王牌華加絲（Melissa Vargas）均是表表者。

基於球隊特性和打法，中國隊往往將進攻能力出眾的邊路攻擊手放在主攻位置，因而令接應的工作性質跟其他球隊略有不同，需要有卓越一傳能力，亦需要承擔更多防務。中國女排的接應多數為跑動或戰術型接應，新任隊長龔翔宇一傳出色，護球能力強，是位置現今最佳人選。她是2016奧運中國女排奪金成員，當年只得19歲成為球隊歷來最年輕奧運冠軍。這位置有個新成員入選，她就是陣中另一位16歲成員楊舒茗。

楊舒茗。（梁鵬威攝）

＊10號. 楊舒茗 — 「中國版伊高露」潛力優厚

身高：1.92米／16歲

同為16歲的楊舒茗只較張籽萱大半個月，她的媽媽沈弘當年曾入選中國女排，也是楊舒茗的排球啟蒙教練，對她非常嚴格，助她迅速成長。2023年入選U16國家隊，在亞少賽不敵日本獲亞軍。2024年6月夥同張籽萱跳級參加U18亞錦賽，二人那時還未滿16歲，加上16歲的副攻王奧芊，出乎意料打破日本多年壟斷。

三個不足齡少女，在教練趙勇掌帥下領中國贏得U18亞錦賽冠軍，決賽3：0擊敗日本，終結對方8連霸走勢，王奧芊獲選賽事最佳副攻，楊舒茗更成為賽事最有價值球員（MVP）。兩個月後，2024年8月的U17女排世錦賽，同由趙勇領軍，楊舒茗更以隊長身份領軍再次擊敗日本奪冠，張籽萱亦是冠軍成員。她視龔翔宇為偶像，然而她的打法和身體條件更有潛力發展為得分接應，有網民稱她為「中國版伊高露」。

隊長龔翔宇狀態仍在巔峰下，楊舒茗暫時出場機會不多，而且她潛力雖高，但不少地方需要加強，包括彈跳力不足的弱點。

（*首度入選國家隊的新成員）

二傳：趙勇超大膽的選擇 16歲正選20歲後備

二傳位置對排球舉足輕重，猶如球隊的節奏調節器，中國女排已經很久沒有出現過世界級的二傳手，對上一位已經要數到前隊長馮坤。2016奧運金牌成員丁霞已經35歲，實力次一級的刁琳宇亦已經31歲，趙勇索性棄用二人，大膽改以兩個新晉小將取替。

一個是20歲的鄒佳祺，一個是16歲的張籽萱，他更大膽的是，正選是16歲那一個。趙勇上任時，豪言以3年後洛杉磯奧運頒獎台為目標，現在開始培育小將，到時有機會迎來她們的生涯巔峰期，反正從郎平後期到蔡斌接手，中國女排從正路走已無進境，倒不如放手一博或有新轉機。

鄒佳祺（4號）。（梁鵬威攝）

＊4號. 鄒佳祺 — 出身排球世家或成致命缺點

身高：1.80米／20歲

另一位江蘇姑娘鄒佳祺來自排球世家，祖父鄒志華與「中國女排之父」袁偉民是師兄弟，袁偉民執教中國女排時期，鄒志華擔任中國男排主教練。母親沈嵐也是前國手，位置同為二傳手。可是人才鼎盛的江蘇女排本身已有刁琳宇、孫燕等二傳好手，鄒佳祺難以出頭下轉籍北京另尋出路，終獲出場和表現機會。

內媒點評，她的傳球風格「充滿速度與力量，邊路的傳球穩定」，「場上展現出的自信與敏捷的思維讓她的風格更顯獨特，與丁霞相似，敢於傳球並在關鍵時刻做出果敢的決定」，可是趙勇一直只將她放在後備席，鮮有出場機會，當中或與她出身名門，個性較為自我有關，畢竟二傳手是個需要無私的位置。

（*首度入選國家隊的新成員）

張籽萱。（梁鵬威攝）

＊23號. 張籽萱 — 早熟淡定的超級小將

身高：1.82米／16歲

趙勇麾下的8位首次入選新成員之中，只得一人是必然正選——年紀最小的23號球員張籽萱。就算她是趙勇去年領中國贏得U18亞錦賽及U17世錦賽冠軍的心腹愛將，選擇一個只得16歲的小將出任正選二傳，還是超級大膽的選擇，畢竟二傳手是控制球隊節奏的關鍵位置。

當然假如看過張籽萱在球場上的表現，又會能夠理解，從現場近距離觀察，年紀輕輕的她有種超越年齡的成熟，面對任何對手皆無怯場，行為舉止相當淡定，甚至不時指揮隊友。她的傳球路線多變，長短快慢甚至高難度的傳球都難不倒她，速度高補位快速。而早前內媒讚揚她「調度有方」，傳球速度夠快又夠隱蔽，質素不錯且穩定，加上頭腦清晰，傳球點分散，初出茅廬已大受外界好評，更難得的是，她入隊短短時間，跟隊友的默契已不錯，當然最佳拍檔還是年少隊一起並肩作戰的王奧芊，這對16+17歲的二傳／副攻組合，有機會是中國女排未來10年的骨幹。

（*首度入選國家隊的新成員）

自由人：唯一沒有新人的位置

自由人講求位置感與經驗，是趙勇唯一沒有安排新人的位置，29歲的王夢潔已是全隊年紀最大一員，她的一傳穩定，防守快速，而且鬥志頑強，就算在逆境中仍堅拒放棄，是中國目前的最佳自由人。她在北京站任正選。

24歲的倪非凡來到香港站獲正選機會，內媒評論認為她實力不足，只能擔當替補。從數據來看，她的失誤次數明顯遠高於正選的王夢潔。