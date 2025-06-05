法網︱世界排名361華爾遜延續神奇之旅　豪言夢想是奪冠不是入4強

女子網球世界排名361位的法國球手華爾遜（Lois Boisson），繼續燃亮今年的法國網球公開賽，她繼16強勇挫3號種子皮古娜後，8強再下一城擊敗6號種子安杜娃（Mirra Andreeva）。持外卡參賽、首度亮相主賽圈即晉身4強，這位22歲球手並未滿足，豪言：「我的夢想是贏得冠軍，而不是入4強」。她的準決賽對手是另一座大山，2號種子歌芙（Coco Gauff）。

同在今晚上演的另一場女單4強戲碼同樣矚目，由「泥地女王」施安迪（Iga Świątek）大戰世界排名第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。



法網︱排名361位的法國球手華爾遜延續神奇之旅，擊敗6號種子安杜娃晉身4強。(路透社)

法網公開賽年代首位外卡入4強女將

每年網球4大滿貫都有不少黑馬球手冒起，讓球迷眼前一亮。路遙知馬力，一顆顆新星往往在賽事較後階段便會因為過度緊張或其他原因未能延續佳態下馬，這個情況卻未在華爾遜身上出現。

18歲的安杜娃在今屆法網表現出色，頭4場賽事未失一盤，被視為今年冠軍熱門之一，她在去年闖入4強，力爭成為近30年來連續兩年晉身4強的最年輕女球手。這位俄羅斯女將首盤曾領先5：3，次盤一度擁有3：0優勢，可是華爾遜逆境中愈戰愈強，一再後上成功，第二盤落後0：3看似無力招架之際，卻能連取6局，以7：6、6：3直落兩盤擊敗對手晉級，並成為公開賽年代歷來第一位持外卡參賽晉身法網女單4強的球手。

法網︱華爾遜第二盤一度落後0：3，卻能連贏6局再下一城晉級。(路透社)

今個星期之前，華爾遜從未曾跟世界排名前50位球手對戰，唯一曾參加的四大滿貫賽事，就是法網。她由2021年起連續3年在外圍賽止步，去年不幸膝部前十字韌帶撕裂未能參賽，今年獲發外卡參賽，意想不到創下神奇之旅。16強擊敗美網亞軍皮古娜，8強再挫安杜娃，穩袋69萬歐元4強獎金，這位年輕新星並未滿足，目標直指冠軍。

華爾遜在賽後說：「我認為每個打網球的小孩都有個贏得大滿貫的夢想，對法國球員來說，當然更渴望贏得法網。這是一個夢想，我肯定會去追逐，因為我的夢想是要贏得法網，而不只是入4強。為了這個夢想，我會嘗試做到最好。」

法網︱華爾遜勢必成為法國網球界新一代焦點人物。(路透社)

對手投訴「體臭」成議話

法網作為年度網球壇盛事，法國網球卻已沉寂好一段時間，對上一位全球知名的女子單打球手，可能已經要數到現時擔任法網賽事總監的瑪莉絲蒙（Amélie Mauresmo），她曾贏得溫布頓和澳網，卻從未在法網主場奪冠。而公開賽年代歷來只有一位法國女將贏得法網女單冠軍，她是較瑪莉絲蒙再上一輩的皮雅絲（Mary Pierce），2000年決賽擊敗西班牙的馬天妮絲（Conchita Martínez）封后。

今屆法網前寂寂無名的華爾遜，今年4月曾因為對手達克（Harriet Dart）在比賽期間向球證投訴她有體臭，一度成為熱話。當時她幽默地以自己的比賽相片加上一樽Dove品牌的止汗劑產品改圖放上社交媒體，加上一句：「很需要的合作」，還在帖文中標注Dove，引來外界讚賞。今屆法網神奇之旅讓她一戰成名，不用再靠炒作話題吸引廣告商注意。

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下星期的世界排名，華爾遜將一口氣連升近300位，晉身世界前列，勢必成為法國網球界新一代焦點人物。她的4強對手是美國的歌芙，今晚10時上演的準決賽，能否再過一關？同在今晚上演的另一場女單4強戲碼同樣矚目，由「泥地女王」施安迪大戰世界排名第一的莎巴蘭卡。

男單4強戲碼同樣份量十足，20年來首次沒有拿度的法網，其中一場4強由38歲的祖高域鬥受到禁藥風波纏身的世界排名第一球手冼拿（Jannik Sinner）。另一場由西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對意大利的穆薩迪（Lorenzo Musetti）。