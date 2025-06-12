歌芙披露法網冠軍獎盃不能帶回家　只得一個迷你版：它真是很小

美國球手歌芙（Coco Gauff）贏得今屆法國網球公開賽（法網）女單冠軍，21歲的她在社交媒體向球迷分享，球手其實不能把冠軍獎盃帶回家，在賽場以及在Media tour讓媒體拍照後便要交回賽會，讓她回家的只有一個迷你版，歌芙坦言：「它真是很小。」



法網冠軍獎盃不能帶回家

歌芙在影片中分享，「我剛贏得法網，大家可以看到獎盃——那隻我們拿來拍照，跟傳媒做訪問，和其他事情的。」

之後她揭開一個公眾未必知道的小知識，「但其實我們不能把它帶回家，獎盃會留在賽會，現在我向你們展示我們帶回家那一隻（獎盃）。」

歌芙在影片中比較法網獎盃與她擁有的迷你版本。（截圖）

歌芙：「它真是很小」

「它就如獎盃的複製迷你版……它真是很小」，歌芙為證明迷你版獎盃有多小，隨即拿起一個礦泉水Perrier水樽和一個水杯放在旁邊，獎盃只較水樽大一點，她笑說：「這是個獎盃，它就是那麼小」。

就算拿回家的獎盃只是小小一隻，歌芙完全不介意，「它真是很漂亮，就如真正獎盃的迷你版，這隻就是我帶回家的那一個獎盃」，而且她認為：「那份回憶才是最重要的。」

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不過已退役的梅利（Andy Murray）代抱不平，「我肯定大滿貫賽在複製獎盃上可以做得更好，它們實在太小了。」

事實上不止是法網，贏得網球四大滿貫賽事的球手均不能保留真正的獎盃，只會獲得一個複製版本，大小通常是原版的3/4左右，而冠軍獎盃會留在比賽會場。這個做法是為了防止獎盃在運輸過程中損壞或遺失。法網冠軍獎盃本身已經不算大隻，而讓歌芙帶回家的迷你版，看來連原版的一半也不到。

複製獎盃細隻也有好處，有網民便提到，「看來他們想你的獎盃櫃留有空間，在未來贏得更多。」