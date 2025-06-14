網球．皇后會盃︱鄭欽文頻摔倒 換波鞋即破發 首闖草地賽四強
撰文：袁志浩
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WTA英國皇后會盃網球錦標賽八強，來自中國的鄭欽文擊敗前美網冠軍、「英國楊丞琳」拉度簡奴（Emma Raducanu），生涯首度打入草地賽四強，世界排名也將升上第四位。
身為賽事頭號種子，鄭欽文直至賽前，職業生涯卻只曾於草地賽場上贏過4次；相比起自小於草地訓練的拉度簡奴，明顯缺乏草地賽經驗。
首盤雙方輪流保住發球局，直至第六局，鄭欽文領先3：2，雖然她兩次跣倒，但立即到場邊更換波鞋，終在這局打破對手發球局，最後首盤贏6：2。她第二盤再贏6：4，花近兩小時淘汰拉度簡奴，職業生涯第一次在草地賽打入四強。
她賽後受訪時稱，今天比賽十分艱難，「我知道現場觀眾們今天可能不太開心，但我已經盡了最大努力。」
「我還要為我的鞋子道歉，我不是故意要摔倒兩次的，只是我還不懂怎樣在草地上奔跑。」她補充自己同樣不清楚換草地鞋的時機，慶幸自己換上新鞋後跑起來感覺好多了。
隨着鄭欽文再創佳績，其世界排名將升上第四位，創下個人新高，她周六（14日）晚將會與美國球手安妮絲莫娃爭入決賽，兩人以往兩次交手均由鄭欽文勝出，若她勇闖決賽，會跟二號種子姬絲或德國球手泰簡娜瑪利亞的勝方爭冠。
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