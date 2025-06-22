世界女排聯賽｜莊宇珊攻守俱佳連救險球　中國女排無名英雄

在世界女排聯賽香港站的「中日大戰」，中國女排以4號位強攻及快攻屢次建功，另一主攻手莊宇珊得分不及前兩仗，但這名中國隊2號球員在其他方面同樣貢獻良多。戰至第四局，中國隊領先22：21時，面對日本兩次強攻，莊宇珊同樣守起，化解對方攻勢，而中國隊奠勝一分，同樣來自莊宇珊的一傳，這名來自福建的22歲姑娘，確實是中國女排的無名英雄。



世界女排聯賽香港站︱中國女排挫日本攔網完勝 重奪亞洲一姐寶座

中國隊在周四（19日）與保加利亞激戰5局，吳夢潔在關鍵時刻挺身而出，但此前若沒有莊宇珊接連得分的話，吳夢潔或許也不能成為贏波英雄。身穿2號球衣的莊宇珊，對日本一仗如常正選，中國隊首局氣勢如虹，進攻手段以吳夢潔在4號位強攻，以及王媛媛及陳厚羽在快攻連番得手，作為主攻手的莊宇珊僅得1分，比起二傳張籽萱的得分還要低。

莊宇珊首局7次扣殺僅取1分。（夏家朗攝）

中國女排隊長龔翔宇的上陣時間比前兩場多，得分點分散下，莊宇珊把更多心力放在防守上。作為主攻手的莊宇珊，身材或許不及其他隊友，首局面對對手的接應二傳和田由紀子，1米84的身高仍有10厘米的優勢，在網上攔截時逼使和田打出更刁鑽的線路，首局錄得3次進攻失誤。

身高1米84的莊宇珊（2號），攔網能力仍然不足。（夏家朗攝）

莊宇珊首局7次起手扣殺僅得1分，她的進攻火力在第二局解放，日本隊未能擋住她的強攻，莊宇珊7次扣殺獲得5分，助中國女排大勝一局25：12。中國隊主教練趙勇第三局一度收起莊宇珊，以董禹含取代位置，這名中國隊13號球員一傳質素與莊宇珊相距甚遠，影響球隊進攻的組織力。莊宇珊全場21次一傳，當中6次成功得分，冠絕中國隊，而董禹含5次接應一傳，全數都無法轉化為得分，可見兩人一傳功力的差距。

直至第四局關鍵時刻，莊宇珊的防守功力大派用場，中國隊局末領先22：21，日本的佐藤淑乃接連兩記強攻，當時在後排的莊宇珊兩度守起，加上「大師姐」王夢潔連守兩球，才有吳夢潔的扣殺得分，維持領先優勢。

在場上的莊宇珊十分激情。（大會圖片）

22歲的莊宇珊來自福建，9歲時在家鄉漳州的羽毛球比賽中獲得亞軍，卻因身高突出獲當地體校排球教練青睞，她在2022年的亞洲盃嶄露頭角，正是她的一傳及防守能力被受注目，2023年以隊長身份率領中國女排贏得U21世錦賽冠軍，亦同為2024巴黎奧運中國女排成員。

莊宇珊全場錄得12分、6次一傳成功得分、8次飛身救球，難怪她被稱為中國女排的「全能戰士」，她在早前對捷克一仗，同樣表現全能的一面，無論是在前排、後排、四號位、後二等位置都有好表現。莊宇珊在場上未必如吳夢潔、李盈瑩等主攻搶眼，但她攻守兼備，同時帶動隊內氣氛，實在是隊中的無名英雄。