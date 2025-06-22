世界女排聯賽香港站｜泰國激戰負保加利亞　外流後二表情多成亮點

世界女排聯賽香港站來到最後一日，泰國力爭打開勝利之門，今日（22日）與保加利亞交手，落後兩局下追成平手，打出士氣，可惜決勝局未竟全功，力戰2小時22分鐘下告負，未能在香港站獲勝，而泰國隊的接應二傳丹娜察（Thanacha Sooksod）表情多多，更在慶祝時模仿C朗拿度的招牌動作。



泰國女排在香港站最終未能取得勝仗。（趙子晉攝）

泰國女排在香港站首戰與日本打足5局，領先兩局下反勝為負，然後兩場吞意大利及捷克3蛋，今日對保加利亞力爭取得在香港首勝。首局戰情激烈，兩軍戰至「刁時」，泰國以24：26先輸一局，保加利亞第二局愈戰愈勇，再取一局25：13。

泰國女排第三局不容有失，接應二傳丹娜察獲得更多上陣時間，第三局拿出5分，除了分數上的貢獻，她更帶動隊中的氣氛，每次取分都有慶祝動作，表情多多。泰國中段追成平手，啟德體藝館猶如變成泰國隊主場，歡呼聲一面倒壓過保加利亞，並以表現報答球迷，以25：21扳回一城。

泰國第三、第四局愈戰愈勇，場邊的球員不斷跳舞慶祝。（趙子晉攝）

泰國球迷氣氛高漲。（趙子晉攝）

丹娜察在第四局的角色更吃重，為泰國隊拿下7分，而她常有不同的慶祝動作，一時時扮飛機、一時手指耳朵、甚至模仿球星C朗拿度的「Siu」。戰情依然緊湊，泰國中段一度領先4分，面對平均身高183.8厘米的保加利亞，泰國隊防守上甚為吃力，一眾泰國球員以鬥心搭救，每球都飛身去救，屢救險球，而丹娜察在局末貢獻關鍵攔網，泰國以25：22追成平手，啟德全場陷入瘋狂。

丹娜察的慶祝動作花款甚多，例如模仿C朗拿度。（趙子晉攝）

25歲的丹娜察在2018年加入國家隊，亦是杭州亞運的銀牌大軍之一，她在2019年初次外流日本，中間兩年返回泰國，在2021年再戰日本，加盟岡山海鷗，然後2023年她先後在韓國及羅馬尼亞，現時效力韓國的金泉市的職業隊。丹娜察未能在決勝局再下一城，中段還是未能阻擋保加利亞的強攻，連失6分，結果再輸9：15。

泰國隊力戰2小時22分鐘，繼首戰對日本後再輸2：3，不能以一場勝仗謝幕。泰國隊由主教練加提蓬（Kiattipong Radchatagriengkai）的帶領下，向在場的泰國球迷合十致意，自由人皮亞努特更大派「心心」。