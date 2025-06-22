世界女排聯賽香港站｜中國力戰0：3負意大利　啟德逾萬人入場觀戰

日前力挫日本後，中國女排在世界女排聯賽香港站取得三連勝，在煞科日與世界第一意大利交手。首兩局戰情十分緊湊，中國隊第二局更力戰7次「刁時」，惟中國女排未能追平，結果直落三局不敵意大利。



上場拿下奠勝一分的吳夢潔，得分後不慎踩中隊友陳厚羽「拗柴」倒地，隊友們隨即上前查看吳夢潔的狀況，董禹含立即把吳夢潔背負到場邊，其後再坐上擔架床，吳夢潔今仗連大軍名單都不入，小將董禹含取代其正選上陣，由隊長龔翔宇帶領王媛媛、莊宇珊等主將。香港站的壓軸一戰，啟德體藝館座無虛席，吸引10005名球迷入場，「中國隊加油」的聲音響徹啟德。

（夏家朗攝）

意大利陣中雖然擁有多支「重炮」，就如身高1.93米、扣球最高時速世界紀錄保持者伊高露，但初段甚少使出這殺著，以虛攻為主，中國隊亦很快適應，多次救起對方進攻，中國攔網部署做得不錯，逼使意大利多次打出界。

突然取代吳夢潔擔任主攻的董禹含，首局表現絕不失禮，這名19歲的小將力量充足，無論在發球及扣球都甚有衝擊力，第一局拿下8分，擔起球隊進攻的重任。董禹含在防守上同樣有貢獻，多次後排守起對方的強攻。董禹含上場對日本時曝露一傳一般的弱點，今場多數由隊友負責一傳，讓她專注進攻。從初段開始，中國維持2分、3分的差距，直至末段都未能收復失地，意大利以25：21先下一城。

取代吳夢潔的董禹含轟出19分，表現不失禮。（夏家朗攝）

中國隊第一局的亮點是董禹含，第二局就是入替莊宇珊的唐欣，這名21歲的江蘇姑娘上場即有貢獻，從4號及6號位多次強攻，意大利防守一下子未能適應，雙方分數緊咬，加上董禹含繼續手感火熱，局末強攻及發球直接得分，中國隊反超前1分，二傳手張籽萱失誤，意大利重取優勢。戰至末段關鍵分，隊長龔翔宇挺身而出，加上意大利接連失誤，中國隊未能把握兩次局分，經過雙方7次「刁時」後，中國以30：32第二局落敗。

唐欣在第二局表現同樣亮眼。（夏家朗攝）

落後0：2的中國隊，第三局不容有失，中國女排初段繼續運用戰術，但一傳欠準繩，而且戰術被對方洞悉，未能把握得分機會，中國隊愈打愈急，分數愈拉愈遠，結果意大利以25：11再下一城，中國直落三局落敗，無緣拿下四連勝。

肩負主攻重任的董禹含，今仗拿下中國隊最高的19分，唐欣亦有10分進賬；意大利的重炮伊高露攻下21分，是全場得分最高的球員。