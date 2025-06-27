C朗拿度續約兩年　艾納斯8月訪港踢沙超盃　C朗天價肥約條款一覽

沙特球會艾納斯宣布，與40歲的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）續約兩年至2027年。沙特超級盃將於8月19日至23日於香港大球場舉行，艾納斯是其中一支參賽球隊，如今C朗落實續約，相信他有機會來港獻技。

據英國《太陽報》透露，C朗的新約年薪達1.78億鎊（約19.2億港元），並獲得艾納斯15%的股權。C朗亦在社交網站公布續約消息，他表示：「新的一章開始。同樣的熱情，同樣的夢想。一起創造歷史吧。」



艾納斯昨日（26日）在社交網站公布，與C朗拿度續約至2027年。（x）

40歲的C朗與艾納斯的合約本身在今月底屆滿，至昨日（26日）終於公布續約的消息。艾納斯在社交網站表示，與隊長C朗簽下一份兩年新約至2027年，C朗高舉印有2027字眼的球衣。

今屆沙特超級盃將於8月19日至23日，於香港大球場舉行，應屆沙特聯賽前四，包括冠軍伊蒂哈德（Al-Ittihad）、亞軍希拉爾（Al-Hilal）、季軍艾納斯（Al Nassr）與殿軍艾卡迪沙（Al-Qadsiah）都會參賽。如今C朗續約兩年，相信如無意外，他會來港為艾納斯爭奪冠軍，在香港球迷面前獻技。

艾納斯昨日（26日）在社交網站公布，與C朗拿度續約至2027年。（x）

英國《太陽報》披露了C朗新約的內容，年薪為1.78億鎊，即月薪1480萬鎊，周薪342萬鎊，日薪48.9萬鎊，每秒賺5.65鎊。報道還披露，C朗會獲得艾納斯的15%股權，成為球會的股東，而且他會獲得簽字費、入球獎金、助攻獎金、冠軍獎金、金靴獎獎金等。

C朗亦在個人社交網站宣布續約艾納斯的消息，他表示：「新的一章開始。同樣的熱情，同樣的夢想。一起創造歷史吧。」

艾納斯昨日（26日）在社交網站公布，與C朗拿度續約至2027年。（x）

C朗拿度兩年新約條款（資料來自英國《太陽報》)：

享年薪1.78億鎊，即周薪342萬鎊

獲得艾斯納15%股權，市值估計有3300萬鎊

獲得2450萬鎊簽字費；若果他履行第二年合約，簽字費升至3800萬鎊

每入一球獲8萬鎊獎金；在合約第二年，入球獎金增加20%

每次助攻獲4萬鎊獎金；在合約第二年，助攻獎金增加20%

若艾納斯贏得沙特聯賽冠軍，可獲800萬鎊獎金

若果他得到沙特聯賽金靴獎，可獲400萬鎊獎金

若果艾納斯能出線亞冠並贏冠軍，可獲650萬鎊獎金

享價值約400萬鎊的私人飛機開支

艾納斯承諾他可從合作夥伴獲得高達6000萬鎊贊助收入

提供16人團隊，包括3位司機、4位工人、2位廚師、3位園丁及4位保安