世冠盃︱唯一業餘隊奧克蘭城攻入首球　小保加身上得分出局仍高興

今屆新制下的世界冠軍球會盃（世冠盃）32支參賽球隊中唯一的業餘球隊奧克蘭城，在分組賽最後一輪演活足球愛好者的夢幻結局——他們在攝氏35.5度高溫下面對已故球王馬勒當拿曾效力的阿根廷著名球隊小保加，擺烏龍先失一球下未放棄，下半場攻入首個入球，並成功守住1：1賽果，就算只得1分難逃包尾出局，一眾成員依然熱烈慶祝這個難得成就。



世冠盃︱業餘球隊奧克蘭城在小保加身上取得今屆首個入球和第1分。（路透社）

業餘隊奧克蘭城首兩仗遭狂數16球

比賽在田納西州納茨維爾上演，開賽時天氣酷熱，氣溫高達攝氏35.5度。兩隊身處的C組有拜仁慕尼黑和賓菲加兩大歐洲勁旅，奧克蘭城首仗便以0：10大敗予拜仁，繼而0：6不敵賓菲加；而小保加頭兩仗亦只得1和1負，為爭出線不止要贏，還要大數這支今屆唯一業餘球隊。

小保加甫開賽便狂攻，但奧克蘭城球員眾志成城，守至26分鐘才失守，小保加把握一次角球機會，年輕守將迪羅路（Lautaro Di Lollo）頭槌頂中門柱後，彈中奧克蘭城門將加路（Nathan Garrow）手臂後彈入。

實習體育老師小保加身上攻入今屆首球

小保加憑此烏龍球先開紀錄，接着持續猛攻，全場足足有多達41次射門，10次命中目標，控球率高達74%，竟再未添紀錄。反被本身為實習教師的格雷（Christian Gray）在52分鐘以頭槌扳平。之後比賽在雷雨下暫停約50分鐘，奧克蘭城以血肉長城陣力守，門將加路左飛右撲之下，守住1：1和局，獲得今次參賽第1分。

為奧克蘭城入球的格雷，今年28歲，正職為實習體育老師，他在賽後分享，「攻入那球感覺超現實」，他認為今場賽果「是球會應得的，我為隊友感到高興。」

世冠盃︱格雷（左）說入球感覺超現實。（路透社）

全場射門41：3創下奇蹟

奧克蘭城全場只得3次射門，當中2次中框，格雷把握到其中一次頂入，「我來自一個小城鎮，距離這裏是漫漫長路，跟這裏的環境亦很不同，因此這一切猶如夢境一樣。」隊友跟他一樣全部有正職，有人是教師，有人是貨車司機，也有普通上班族，他們為追夢要自資旅費，而且足足要請一個月假期。

奧克蘭城主帥保羅保沙早前便曾向《路透社》透露，部份成員因工作錯過今次賽事，「所有球員都有工作在身，大家都是在工作時間外付出很大決心去踢足球，他們為了參賽要請假，有些球員因為假期限制，踢完大洋洲聯賽冠軍盃後，就不能參加世界冠軍球會盃了。」

世冠盃︱卡雲尼正選上陣帶領小保加，賽後讚揚對手防守出色。(路透社)

同組另一場賽事賓菲加1：0小勝拜仁，以C組首名晉級16強，拜仁次名出線，小保加以2分排第三名出局，奧克蘭城得1分包尾。小保加陣中有大名鼎鼎的烏拉圭前鋒卡雲尼（Edinson Cavani），這位38歲的沙場老將賽後稱讚對手，「他們防守得很好，難以找到空位。他們永不放棄，而我們未能拉開比數。天氣狀況亦很困難，真是非常酷熱，當他們扳平後重新獲得力量。」

小保加教練羅素（Miguel Angel Russo）稱，對手入球前比賽都在球隊控制之內，坦言：「今場之後對小保加的形象有負面影響」。