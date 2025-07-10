世冠盃｜PSG大勝屠殺皇馬　決賽與車路士爭冠　附各輪戰果

世冠盃4強大戰，巴黎聖日耳門（PSG）輾壓式大勝皇家馬德里，另一邊廂車路士擊敗前隊長堤亞高施華領軍的富明尼斯，決賽由PSG對車路士爭冠。



世冠盃｜PSG大勝屠殺皇馬，晉身決賽。（路透社）

皇馬PSG冠軍前哨戰意外一面倒

巴黎聖日耳門（PSG）在8強戰末段9人應戰下仍能兩球淨勝拜仁慕尼黑，4強這支應屆歐聯冠軍盡顯王者本色，面對皇家馬德里24分鐘已拋離3球，終大勝4：0。

PSG強勢殺入決賽，對手是早前淘汰富明尼斯的車路士。堤亞高施華領軍的富明尼斯，16強擊敗國際米蘭，8強勝希拉爾，戰至4強0：2不敵車路士，未能再進一步。

世冠盃決賽戲碼

7月14日（周一）凌晨3時︱車路士 對 巴黎聖日耳門

世冠盃4強戰果

7月9日（周三）凌晨3時︱富明尼斯 0：2 車路士

7月10日（周四）凌晨3時︱巴黎聖日耳門 4：0 皇家馬德里

世冠盃8強賽果

7月5日（周六）凌晨3時︱ 富明尼斯 2：1 希拉爾

7月5日（周六）早上9時︱彭美拉斯 1：2 車路士

7月6日（周日）凌晨0時︱巴黎聖日耳門 2：0 拜仁慕尼黑

7月6日（周日）凌晨4時︱皇家馬德里 3：2 多蒙特

皇馬晉級世冠盃16強。（路透社）

世冠盃16強賽果

6月29日（周日）凌晨12時︱彭美拉斯（A組首名）1：0勝 保地花高（B組次名）

6月29日（周日）凌晨4時︱賓菲加（C組首名）1：4負 車路士（D組次名）

6月30日（周一）凌晨12時︱巴黎聖日耳門（B組首名）4：0勝 國際邁亞密（A組次名）

6月30日（周一）凌晨4時︱法林明高（D組首名）2：4負 拜仁慕尼黑（C組次名）

7月1日（周二）凌晨3時︱國際米蘭（E組首名）0：2負 富明尼斯（F組次名）

7月1日（周二）早上9時︱曼城（G組首名）加時 3：4負 希拉爾（H組次名） （90分鐘2：2）

7月2日（周三）凌晨3時︱皇家馬德里（H組首名）1：0勝 祖雲達斯（G組次名）

7月2日（周三）早上9時︱多蒙特（F組首名）2：1 蒙特雷（E組次名）

世冠盃︱美斯領國際邁亞密16強對PSG。（路透社）

世冠盃A組：彭美拉斯（首名晉級）、國際邁亞密（次名晉級）

世冠盃B組：巴黎聖日耳門（首名晉級）、保地花高（次名晉級）

世冠盃︱新兵戴納入波，車路士次名晉16強對賓菲加。（路透社）

世冠盃C組：賓菲加（首名晉級）、拜仁慕尼黑（次名晉級）

世冠盃D組：法林明高（首名晉級）、車路士（次名晉級）

世冠盃E組：國際米蘭（首名晉級）、蒙特雷（次名晉級）

世冠盃F組：多蒙特（首名晉級）、富明尼斯（次名晉級）

曼城3戰全勝晉級16強。（路透社）

世冠盃G組：曼城（首名晉級）、祖雲達斯（次名晉級）

世冠盃H組：皇家馬德里（首名晉級）、希拉爾（次名晉級）

（已出局球隊：波圖、艾阿里、馬德里體育會、西雅圖海灣者、小保加、奧克蘭城、艾斯柏蘭斯、FC洛杉磯、河床、浦和紅鑽、馬姆洛迪辛當斯、蔚山HD、韋達卡薩白蘭卡、艾阿恩、薩爾斯堡、帕丘卡）