奧運冠軍樊振東投德甲內幕　源於一個玩笑　年薪或破200萬歐元

奧運金牌得主、中國乒乓球手樊振東日前宣布加盟德甲球會薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT），這單轉會引起中國、歐洲甚至世界乒壇熱議，綜合傳媒報道，更多轉會內幕逐漸曝光。



樊振東加盟德甲被指與法蘭斯卡有關。（Getty Images）

根據歐洲乒乓球聯盟（ETTU）報道，樊振東轉會與德國球手法蘭斯卡（Patrick Franziska）關係密切，兩人私交甚篤，過去在不同比賽遇上，或私下都會聯絡談天。

據指法蘭斯卡曾開玩笑地向樊振東招手、邀請他到德國與自己一起打波，誰料樊振東甚感興趣，最終轉會成真。

薩爾布呂肯的球會經理透露，樊振東約在兩周多前主動聯絡球會，且一切推進得十分快，最終雙方趕及在德甲球員註冊限期前達成協議，「我不敢相信眼前的合約，這是我第一次看到樊振東的簽名，一切都很超現實。」

樊振東與巴黎奧運贏得男單與男團金牌。（Getty Images）

他表示樊振東真心渴望在德國生活與打波，並十分期待歐洲之旅。而其實樊振東在征戰德甲之前，將會於6月9日至11日，及7月25至28日參與中國乒超聯賽首兩階段。

他將代表上海地產集團隊，隊友還包括許昕，樊振東與許昕的雙打組合備受矚目。而由於乒超第三階段及總決賽賽程與德甲重疊，預計樊振東無法參與。

樊振東有機會繼續在國內乒超聯賽上陣。（Getty Images）

有指按德國乒協外援薪資規定，樊振東有望獲得頂薪的120萬歐元（約1073萬元），連同比賽勝利獎金、球衣銷售分成及贊助商分紅等，年收入或突破200萬歐元（約1789萬港元）。

對此薩爾布呂肯球會經理表示：「我們給樊振東的待遇絕非象徵式的『握手禮』（get more than a handshake），但我們確實也沒有沙特阿拉伯那樣誇張的財力規模。」