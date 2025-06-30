F1奧地利站｜韋斯達賓首圈被撞無奈退賽　逾60分差距紅牛高層心淡

「是的，這近乎逼使我們放棄（衝擊）冠軍了....」紅牛車隊顧問馬高（Helmut Marko）在奧地利站完成後，道出接近放棄的宣言。

紅牛車隊在紅牛環賽道（Red Bull Ring）過得不太順利，主將韋斯達賓（Max Verstappen）首圈被平治新人安東利尼撞中被迫退賽；角田裕毅卻撞向另一名新人高拿賓圖（Franco Colapinto），被罰10秒，雙雙無分落袋，難怪紅牛高層對今季爭標形勢不感樂觀。



五盞紅燈一熄，排第7名的韋斯達賓起步不俗，緊貼前方的法拉利戰車，轉入3號彎卻飛來橫禍。在外檔冒出一陣白煙，平治新人安東利尼（Kimi Antonelli）收掣不及，直至撞向韋斯達賓才停下來，二人雙雙退賽，大會隨後出動安全車。

安東利尼撞向韋斯達賓，兩人雙雙退出。（路透社）

韋斯達賓僅戰3個彎被撞，十分無奈。（路透社）

韋斯達賓被撞後無奈退賽，這名四屆世界冠軍除了在無線電「爆粗」表示自己被撞外，情緒未見太大起伏，當他離開戰車後，看到安東利尼損毀的戰車，大概也知道發生什麼事。韋斯達賓返回車房後翻看事發片段，他並沒有怪罪這名平治新丁，「這是每個車手也曾犯下的錯誤，沒有車手是有心的，我相信Kimi（安東利尼）會從錯誤中學習，他是十分有天份的車手。」

安東利尼犯下每位車手也曾犯過的錯，他當然感懊悔，「我為車隊感十分抱歉，Max（韋斯達賓）也是，在這個情況下他只是乘客，這完全是我的失誤。」安東利尼賽後被判罰，下場英國站起步將被罰3個位置。

韋斯達賓退賽，但他沒有怪罪安東利尼。（路透社）

一級方程式（F1）賽季完成接近一半，經過11站後，韋斯達賓以155分暫列第三，落後領先車手榜的皮亞斯特利（Oscar Piastri）61分，衛冕形勢嚴峻，這名紅牛主將直言沒有想太多，「我們專注在做好每一站，學習如何發揮戰車的最大實力，然後再看看有什麼發生。」

麥拿侖雙雄今站包辦頭兩名，即使後追的皮亞斯特利差點與諾里斯「攬炒」，幸好也是有驚無險，眼見這架MCL39戰車再度顯示統治力，紅牛高層對爭標形勢不感樂觀，顧問馬高差不多許下放棄宣言，「我們未來兩站都有更新，但我可以說，這次碰撞逼使我們放棄（衝擊）冠軍了。」馬高表示，61分的差距接近等於3場勝仗，確實不簡單去收窄分差。

麥拿侖雙雄顯示實力包辦頭兩位，令紅牛高層心灰意冷。（路透社）

韋斯達賓今仗早早退出，紅牛車隊的取分重任落在角田裕毅身上，這名日本車手今場以較硬的中性車胎起步，一度殺入前十，但紅牛戰車未能維持速度，角田愈來愈掙扎，再次脫離前十的有分位置，角田在31圈嘗試超越Alpine的高拿賓圖，其後撞中對方的後胎，致這名阿根廷新人失控，賽會即判罰角田10秒。

角田裕毅賽後承認責任，直言這是魯莽的決定，他其後亦向高拿賓圖及車隊致歉。角田裕毅今季第三站起接替羅臣，成為紅牛的二號車手，此後9站僅得3站打入前十﹑僅獲4分，而羅臣今站以第6衝線，創下今季最佳，角田的壓力可想而知。

角田裕毅情急下撞向高拿賓圖，其後被罰10秒。（X截圖）