F1意大利站｜韋斯達賓快攻爬頭帶到尾　今季第二次奪分站冠軍

F1意大利恩莫娜站，韋斯達賓（Max Verstappen）展現強悍實力，在第一個圈即過了排頭位出賽的皮亞斯特利（Oscar Piastri），之後牢牢地控制住比賽，帶到尾衝線，這位紅牛車手贏得今季第二個分站冠軍。韋斯達賓目前在車手榜排第三，仍落後兩位麥拿侖車手皮亞斯特利及諾里斯（Lando Norris）。



【韋斯達賓第一圈即過皮亞斯特利片段】

今場最關鍵的一次爬頭就在一開始出現，排第二位出賽的韋斯達賓積極搶攻，在彎位過了排頭位出賽的皮亞斯特利。被問到能夠那麼快爬頭的原因，韋斯達賓賽後說：「我只是比其他人遲了一點煞車。但如果你之後的速度不夠快，還是會被人追到，而我們現在很有速度，這是正面的東西。」

對於被爬頭的原因，皮亞斯特利也有同感：「只是太早煞車，韋斯達賓的表現也很好。」他續說：「明顯令人失望，之後我們又犯了一些錯誤。不是我們發揮得最好的星期日，有很多東西需要檢討，看看能不能做得更好。」

在第一圈，韋斯達賓就把握機會超越皮亞斯特利帶頭。（路透社）

在第一圈被過後，皮亞斯特利一直保持落後韋斯達賓2秒左右。不過，麥拿侖選擇提早入維修站的決定令人質疑，皮亞斯特利在第十四圈入站後出來，再無法追貼韋斯達賓，他要不斷跟其他車手肉搏爭上回前列。

韋斯達賓入維修站的時機恰到好處。（路透社）

奧干（Esteban Ocon）的戰車在第廿九圈出故障，停在草地上，賽會出動虛擬安全車，而韋斯達賓趁機入維修站，皮亞斯特利亦再次入站。韋斯達賓說：「今場展現了我們的速度，一旦我們帶頭，戰車的表現就好好。今場，我好好管理到輪胎的狀況，速度非常好，相比上周五是重大的進步。我非常高興。」

韋少的紅牛戰車首先衝線。（路透社）

第四十六圈，安東利尼（Andrea Kimi Antonelli）的戰車故障，賽會出動安全車。韋斯達賓及諾里斯入維修站換胎，皮亞斯特利已無胎可換。安全車離開後，換上新胎的韋斯達賓馬上拉開，擺脫沒有換胎的皮亞斯特利。經過一番攻守後，皮亞斯特利還被隊友諾里斯超越，由諾里斯嘗試追上去。

韋斯達賓力壓諾里斯及皮亞斯特利得今站冠軍。（路透社）

最後，紅牛的韋斯達賓沒有受挑戰帶到尾，首先衝線，兩位麥拿侖車手以第二、三名完成，諾里斯慢約6.1秒，而皮亞斯特利則慢韋斯達賓接近13秒。繼日本站後，韋斯達賓今季第二次贏得分站冠軍。在車手榜，韋斯達賓以124分續排第三位，前兩名仍然是皮亞斯特利及諾里斯。