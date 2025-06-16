F1加拿大站｜諾里斯末段「愚蠢」超車撞隊友退賽　羅素奪平治首冠

在F1（一級方程式）世界中，隊友與對手只是一線之差，今季遙遙領先的麥拿侖車隊雙雄諾里斯（Lando Norris）及皮亞斯特利（Oscar Piastri），亦是爭奪車手總冠軍的最大勁敵。

在加拿大站末段，諾里斯嘗試在起終點大直路超越隊友，超車不成更退賽收場，這名英國車手賽後隨即為自己的魯莽決定向車隊致歉。



麥拿侖車隊今季一枝獨秀，旗下車手諾里斯與皮亞斯特利佔據車手榜前兩位，在加拿大站前相差10分，但今站失落頭位起步，皮亞斯特利排第3；諾里斯則排第7，而頭位落在平治的佐治羅素（George Russell）身上。

麥拿侖車隊與今站冠軍沒有太大關係，他們的MCL39戰車受制於車胎損耗，未能發揮平時的實力，最多挑戰頒獎台最後一席。直至賽事末段，兩架麥拿侖戰車僅落後第3位的安東利尼1秒左右，爭上頒獎台先要鬥贏隊友，諾里斯與皮亞斯特利在第66圈鬥法，直至起終點大直路，領先皮亞斯特利留守正常線路，諾里斯從後方嘗試爬頭，在不同空間下撞中隊友戰車的尾部，以致車鏟損毀再撞向賽道旁的圍欄，最後在賽道上「擺低」退賽。

（路透社）