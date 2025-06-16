勒芒24小時耐力賽｜法拉利三連霸 葉一飛摘冠創中國車手紀錄
撰文：顏銘輝
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2025世界賽車耐力錦標賽勒芒24小時耐力賽，法拉利AF Corse 83號車隊奪得全場冠軍，葉一飛成為首個奪得該賽事冠軍的中國車手。
冠軍車隊由葉一飛與波蘭的古比卡（Robert Kubica）、英國的菲臘漢臣（Philip Hanson）組成，他們三人駕駛黃色法拉利499P賽車發揮出色，幫助法拉利贏得冠軍。這是法拉利連續第三年在勒芒24小時耐力賽中奪冠。法拉利在2023年時隔50年重返世界耐力錦標賽頂級組別，當年就問鼎勒芒賽錦標，2024年再度奪冠。
勒芒24小時耐力賽是世界著名的汽車耐力賽，每年6月在法國巴黎西南約200公里的勒芒舉行，比賽持續24小時，考驗賽車的速度與可靠性。
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