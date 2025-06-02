F1西班牙站｜韋斯達賓疑蓄意撞對手面臨停賽　羅斯堡：應取消資格

F1（一級方程式）西班牙站周日（1日）舉行正賽，賽事末段的意外令原本平淡的賽事在最後6圈掀起高潮，當中紅牛的策略失當惹來韋斯達賓不滿，他更疑蓄意撞向對手、平治車手羅素，終遭判罰，但擔任評述的羅斯堡罰得太輕，指他應遭黑旗取消資格。



F1西班牙站正賽。（Getty Images）

西班牙站正賽，雖然不同車隊的輪胎策略有異，但除了沙巴車隊的侯根堡一起步就躍升5位外，其他車手的位置與起步時分別不大，三甲大部份時間由麥拿侖的皮亞斯特利、諾里斯和紅牛的韋斯達賓佔據，當中韋少一起步就搶去諾里斯的第2名，兩次入站後一度跌落第4，但在第48圈第3次入站換胎後回到第3名。

韋斯達賓曾穩居三甲。（Getty Images）

然而到第55圈，平治新秀安東尼利的戰車故障後滑出賽道，停在碎車陷阱上，賽會出動安全車，大部份戰車都選擇把握機會入站換胎，領先的皮亞斯特利、諾里斯和當時排第3的韋斯達賓都被車隊召入站，紅牛車隊為原本使用舊紅軟胎的韋少換上了新的白圈硬胎，賽事僅餘不足10圈、還要應付安全車結束後賽事重啟一刻，韋少相比前後對手都使用紅胎，無疑陷劣勢。

韋斯達賓立刻在無線電問車隊：「為什麼用硬胎？」他的比賽工程師GP答道：「只餘下這個選擇了。」

安全車在第60圈尾離開賽道，賽事在第61圈重新展開，果不其然，韋斯達賓立刻遭後方用紅胎、陸克萊的法拉利爬頭，兩車一度輕微碰撞；緊隨韋少的平治車手羅素亦發起進攻，交戰間韋少的戰車幾乎失控，並遭羅素逼得一度離開了賽道、駛到賽道外的小路才返回賽道，當時他仍處在羅素前方。

不過，紅牛車隊似乎判斷羅素當時已取得領先，韋斯達賓有干犯「離開賽道獲益」的危機，工程師GP又要求韋少讓羅素爬頭，令韋少極為不滿，在無線電上怒罵並質問原因，GP解釋「規矩就是如此」，韋少先是減速，羅素順勢想爬頭，未料在兩車並排時在內線的韋少突然向右撞向羅素，令羅素不禁在無線電叫道：「搞什麼？（What the fxxk）」

最終韋少因此舉被罰10秒，從第5名跌落第10，更諷刺的是在裁判報告中，列明裁判認為韋斯達賓當時根本毋須讓位予羅素，意味是紅牛車隊又一誤判，最終導致這結局。賽事由皮亞斯特利奪冠，諾里斯居亞，陸克萊獲季軍。

F1西班牙站三甲依序為皮亞斯特利、諾里斯及陸克萊。（路透社）

擔任賽事評述的2016年世界冠軍車手羅斯堡，直言韋斯達賓所受的判罰太輕，「他看起來是蓄意報復，他等着對手（駛過）再撞向他，這種行為絕不能接受，我想，按規例這應該要出示黑旗（意味取消車手比賽資格）。」

韋斯達賓最後除了被罰10秒，還追加了3分罰分，目前他過去12個月的累計罰分已累積到11分，只差1分便需要停賽1場，而韋少的罰分當中，最快到6月30日才會有2分「過期」，意味他在6月13至15日的加拿大站及6月27至29日的奧地利站，絕不可再行差踏錯。