畢彼特《F1》試映會獲影評人狂讚「年度最刺激電影」賽車場面封神

畢彼特（Brad Pitt）接棒湯告魯斯（Tom Cruise），與《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）導演推出全新動作鉅片《F1電影》（F1，或稱F1 The Movie），並與地表最高速的運動賽事「一級方程式」完美聯動，打造出專屬於大銀幕的震撼體驗。該片全球媒體影評今天(6/18)正式解禁，《F1電影》被媒體譽為「好看到差點忘記呼吸」、「絕對是年度最刺激的電影」，超刺激的比賽場面也讓影評人看得腎上腺素爆衝，直呼「最後一場比賽直接封神！」，媒體更表示「即使看過賽車的觀眾也能享受的好片」。該片日前在台灣舉辦媒體試映會，同樣博得滿場好評，隨著爆棚好評瘋狂出籠，瞬間引爆影迷、車迷的高度期待！



《F1電影》於16日在美國紐約舉辦全球首映會，畢彼特緊牽著小29歲珠寶設計師女友Ines de Ramon一起走紅毯，幾乎全程牽著對方的手，甜蜜放閃，畢彼特這次飾演睽違30年重返一級方程式賽道的車手，由於他堅持不靠替身上場，因此體能就成為拍攝最大的挑戰。

畢彼特緊牽著女友Ines de Ramon一起走紅毯。（Reuters）

畢彼特緊牽著女友Ines de Ramon一起走紅毯。（Reuters）

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在賽車時速300公里下，每次轉彎都會給身體帶來平常五倍重力的壓力，畢彼特仿照F1賽車手的訓練菜單按表操課，加強體能訓練強化核心肌肉，並透過最大攝氧量測試（VO2 max testing）來監控體能表現，完全與現役車手如出一轍，因此他在片中親自上陣開飆，呈現出最真實的演技，最新公開劇照更大秀精壯身材，隆起胸肌與炸開的二頭肌讓他帥度爆棚，化身為賀爾蒙噴發的賽道猛獸，被媒體封為「大銀幕師奶殺手」，又一次以熟男魅力征服全球觀眾。

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為了打造超越《壯志凌雲：獨行俠》的極致觀影體驗，劇組更突破影壇技術極限，開創全新IMAX拍攝技術。金獎製片謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）透露：「全世界只有20位F1賽車手，但IMAX能讓一般人也能親身感受他們的世界。」劇組為此打造出影史最輕量、具移動性能的IMAX攝影機，首次實現在車速高達300公里的F1賽車上直接拍攝。導演柯金斯基也興奮表示：

「我們拍到的是轉播從未呈現過的視角，觀眾將能沉浸式體驗車手獨一無二的視野與壓力。」



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