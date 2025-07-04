祖達車禍離世｜新婚妻子與經理人認屍　遺體運回葡萄牙　周五設靈

利物浦球星迪亞高祖達（Diogo Jota）及其弟弟安達施華（Andre Silva），在當地時間周四（3日）凌晨於西班牙A-52高速公路發生車禍，雙雙離世。

他們的家人包括祖達的新婚妻子嘉度素（Rute Cardoso），以及經理人文迪斯（Jorge Mendes）到殮房認屍。祖達兄弟的遺體周四晚「回家」，由西班牙運到葡萄牙貢多馬爾（Gondomar）的教堂，周五下午設靈，周六早上10時出殯。文迪斯離開殮房時激動落淚，他表示祖達是作為丈夫、兒子及職業球員的榜樣，難以相信祖達離世，十分難過。



經理人文迪斯向現場傳媒表示，對祖達的死十分難過，感到難以接受。（路透社）

祖達兄弟的家人昨日到西班牙普埃夫拉德薩納夫里亞（Puebla de Sanabria）的殮房認屍。有記者影到祖達的遺孀嘉度素步出殮房，她身穿樸素的運動裝，神情呆滯，被親友拖住手離開。

經理人文迪斯亦趕抵殮房，他離開時明顯地十分激動，他向在場傳媒說：「我們失去了兩個偉大的人！」他所指的是祖達兄弟。他續說：「大家都知道，祖達是作為丈夫、兒子及職業球員的榜樣。我依然難以相信這個事實。實在太難過了！」雖然戴上太陽眼鏡，但看得出文迪斯神情哀傷；他上車後，用手托住額頭，又用手拭抹淚水。

祖達的遺孀嘉度素到殮房認屍。（路透社）

祖達兄弟的遺體在周四晚8時37分左右離開殮房，由靈車運回葡萄牙的貢多馬爾。貢多馬爾位於波圖區，是祖達兄弟的家鄉。祖達小時候就在貢多馬爾的本地球會接受青訓，後來轉會到費利拿出道，及後踢過馬德里體育會、波圖、狼隊及利物浦。

當地神父表示，周五下午將於聖科斯米禮拜堂舉行祖達兄弟的設靈儀式，周六早上10時於旁邊的教堂出殯。

靈車在殮房外準備。（路透社）

靈車周四晚帶祖達兄弟的遺體回葡萄牙。（路透社）