祖達車禍離世｜事發A-52公路以危險聞名　三大問題變致命意外黑點

利物浦球星迪亞高祖達（Diogo Jota）在西班牙的A-52公路遇上車禍，懷疑在爬頭時因爆胎失控，衝出馬路，座駕翻滾起火，他與弟弟安達施華（André Silva）現場喪命。英國多間傳媒報道，這條位於西班牙西北部的A-52公路可說是聲名狼藉，被視為西班牙最難駕駛、路況最差的公路。一來當地為山區，公路多彎，視野差，二來多野外動物出沒，常見狼和鹿衝出馬路；三來路面失修，滿佈坑洞，常被駕駛人士投訴。



祖達兄弟在西班牙的A-52公路發生意外。（路透社）

祖達兄弟在西班牙的A-52公路發生意外。（路透社）

英國《每日郵報》引述薩莫拉當地傳媒表示，A-52公路是「不負任駕駛」的黑點，當局2020年就在這條公路開出過接近1.5萬張超速的告票。4年前，當地發起了一次交通安全運動，希望可以控制超速的問題，提升駕駛者對超速黑點及意外黑點的認知。A-52公路以多急彎及多野生動物聞名，被認為是西班牙其中一條駕駛難度最高的公路。

祖達兄弟在西班牙的A-52公路發生意外。（路透社）

西班牙的消費者組織最近進行一項民意調查，訪問了1259名駕駛者，他們認為A-52公路是西班牙其中一條最差的公路，特別提到它路況欠佳以及欠缺防撞欄，經常有道路工程也是駕駛者的一大憂慮。薩莫拉一帶地形多山及崎嶇，A-52公路要穿越山林，經常出現大霧的天氣。雖然地勢險峻，但A-52公路仍是司機從葡萄牙駕車往西班牙北部港口城市桑坦德、畢爾包以至法國的主要行車路線。

祖達兄弟在西班牙的A-52公路發生意外。（路透社）

英國《太陽報》表示，A-52公路是一條非常危險、事故頻繁的公路。報道引述當地消息稱，A-52公路穿越塞爾納迪利亞（Cernadilla）地區的路段有很多時速達120公里的彎位，而且夜間視野差也是常常發生事故的原因。

根據《薩莫拉日報》報道，這條路線的交通事故比附近任何其他道路都多，在2023年共發生19宗，而且往往都是致命意外，平均每宗造成1.5人死亡；當中不少事故都在路面乾燥、能見度高且車流低的情況下發生，可見道路設計本身有危險。駕駛者需要面對突如其來的障礙物，例如野生動物。在祖達出意外的區域，被視為野狼出沒的熱點，野狼與汽車的碰撞並不少見。狼以外，鹿也是常見衝出公路的動物。

祖達兄弟在西班牙的A-52公路發生意外。（路透社）

近年常有司機向當地的駕駛者組織投訴A-52公路，指公路上滿佈危險的坑洞。有投訴人表示：「路況不佳，坑洞不斷，其中有些非常危險。」他補充，來回方向的路都存在這個問題。根據當地新聞網站報道，西班牙交通部去年曾經在一個月收到超過40宗投訴A-52公路多坑洞，更有人稱因駛過坑洞而爆胎。還有人投訴路牌指示不清，令他差點撞車，因為路牌沒有提醒他相關行車道快到盡頭。

祖達兄弟駕駛的林寶堅尼損毀嚴重，仍有少量殘骸在路邊。（Getty Images）

英國《每日鏡報》都有類似的報道，指A-52公路在網上廣受批評，其安全性遭到質疑。很多人認為公路凹凸不平多坑洞，如「羊腸小徑（goat track）」。在祖達的意外發生後，有些網民認為原因可能與路況有關，有人寫：「我不知道他們是爆胎，還是被動物擋路，但我肯定A-52公路的路況很差。」有另一網民補充：「我總是害怕那條路，因為它多坑，很容易把汽車的懸掛系統弄壞。」

祖達兄弟在西班牙的A-52公路發生意外。（路透社）

報道引述的網民意見還有「我在2023年駛過一次，發現它的況狀很差。我不敢相信它居然還沒重新鋪好」、「很容易爆胎，路面全是坑洞，真的很危險」。

當局初步估計祖達兄弟的林寶堅尼在爬頭時爆胎，失控衝出公路，暫時未知爆胎的原因或者當時的車速，他們需要更多時間去調查，或者要多4至5日才能出到事故報告。當局亦未肯定當時的駕駛者是祖達還是其弟安達施華。