特朗普提出白宮舉行終極格鬥冠軍賽　萬人睇UFC賀美國獨立250周年

美國總統特朗普（Donald Trump）在周四（3日）表示，打算在明年慶祝美國獨立250周年，於白宮舉行一場終極格鬥冠軍賽（UFC），讓2.5萬名觀眾入場觀看八角籠內的搏擊比賽。美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）表示，特朗普的想法是認真的。美媒《CNN》報道，UFC的內部人員證實，他們正與白宮商討舉行比賽的可能。



白宮舉辦UFC？（Getty Images）

特朗普昨日在艾奧瓦州出席活動上表示，打算在白宮舉行UFC比賽，慶祝明年的美國獨立250周年。他說：「我們每個國家公園、戰場及歷史遺址都會舉行特別的活動去慶祝美國獨立250周年。」他提出一個破格的想法：「我們準備舉行一場UFC的打鬥，想一想，地點是白宮。」

特朗普6月觀看UFC，還與選手交流見面。（Getty Images）

特朗普形容，這場會是冠軍級的格鬥比賽，會有2萬至2.5萬觀眾到白宮觀看。他說：「我們那裏有很大地方。」美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）表示，特朗普想在白宮辦UFC的提議是認真的。

今年4月，特朗普與馬斯克入場觀看UFC。（Getty Images）

美媒《CNN》向UFC內部人士打探，對方承認正跟白宮商討舉辦比賽，但現階段沒有更多資訊補充。

特朗普最近喜歡看UFC比賽。（Getty Images）

特朗普最近喜歡看UFC比賽。（Getty Images）

特朗普跟UFC主席Dana White是好朋友，兩人的相識始於2001年，當時Dana White尋找比賽場地上有困難，最後特朗普同意讓他在大西洋城的特朗普泰姬陵酒店舉行。特朗普第二度當選總統後，十分喜歡去看UFC，先後在去年11月、今年4月及6月入場觀看UFC。