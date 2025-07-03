F1｜紅牛戰績欠佳醞釀轉會震撼彈　或觸發韋斯達賓離隊條款

一級方程式（F1）賽季經歷接近半季後，力爭五連霸的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen），在奧地利站被撞退賽後，與麥拿侖雙雄的差距愈來愈遠。

紅牛戰績不似預期，即使韋斯達賓與車隊的合約至2028年屆滿，他依然有機會離隊他投，《天空體育》透露平治車隊曾經與韋斯達賓陣營接觸，雙方接近達成協議，隨時投下另一次轉會的震撼彈。



F1奧地利站｜韋斯達賓首圈被撞無奈退賽 逾60分差距紅牛高層心淡

力爭五連霸的韋斯達賓，上周末的奧地利站慘遭平治新人安東利尼撞中，無奈退賽，這名紅牛車手直言對今年爭標沒有太多想法。韋斯達賓在車手榜暫列第3位，落後榜首的皮亞斯特利61分，現時談衛冕看來是不設實際。

韋斯達賓多年的F1生涯，一直都在紅牛體系度過，但車隊戰績未如理想，令這名四屆世界冠軍思考未來的去向，而韋斯達賓與平治的名字再度扯上關係。平治領隊禾夫（Toto Wolff）在奧地利站前，承認有意羅致韋斯達賓，嘗試尋找與四屆世界冠軍合作的可能性。

韋斯達賓在2022年與紅牛續約，雙方合約直至2028年屆滿，《天空體育》等傳媒透露，在韋斯達賓的合約當中有離隊條款，倘若韋斯達賓在暑假前未能躋身車手榜前四，離隊條款隨即生效。韋斯達賓現時以155分排第3位，僅9分領先第4位的佐治羅素，第5位的陸克萊與他相差36分，距離8月初的暑假還有3站賽事。

（路透社）

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