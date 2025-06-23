世界女排聯賽︱中國女排青春閃耀香港　趙勇戰術到位兩位置存隱憂

中國女排由新帥趙勇帶領，出戰世界女排聯賽（VNL）香港站，這支今屆平均年齡最小的球隊，球場內外均盡顯青春活力。雖然對保加利亞一仗陷入苦戰，但擊敗日本重奪「亞洲第一」名銜演出驚喜，壓軸戰對意大利的敗仗雙方距離亦不如想像中遠，讓人很期待她們未來能成長到什麼高度。

攝影：夏家朗、梁鵬威、廖雁雄



世界女排聯賽香港站︱中國女排擊敗日本，大合照缺少了拿下最後一分後受傷的吳夢潔。（夏家朗攝）

2025年世界女排聯賽（VNL）中國隊14人名單：

主攻：

1. 吳夢潔（22歲）、2. 莊宇珊（22歲）、＊3. 唐欣（21歲）、＊13. 董禹含（19歲）



副攻：

7. 王媛媛（27歲）、＊8. 萬梓玥（20歲）、＊15. 陳厚羽（19歲）、＊16. 王奧芊（17歲）



接應：

6. 龔翔宇（28歲）、＊10. 楊舒茗（16歲）



二傳：

＊4. 鄒佳祺（20歲）、＊23. 張籽萱（16歲）



自由人：

17. 倪非凡（24歲）、18. 王夢潔（29歲）



註：*首度入選國家隊



兩主力大槌各有特長 吳夢潔成得分新利器

經過北京和香港兩站VNL賽事，這支由趙勇領軍的新中國女排，予人感覺耳目一新。先說大槌位置，1號吳夢潔、2號莊宇珊已是必然正選，二人都只是22歲，過去一年進步神速，身高1.95米的吳夢潔有身高優勢，得分能力強，勢必成為繼李盈瑩後隊內另一最強得分武器。她暫時以147分高佔得分王榜首，惟要留意個別巨星頭兩站未必打足，如土耳其的華加絲，巴西隊長嘉比等。李盈瑩在傷在身，暫未在名單上，今站仍有隨隊而來。

吳夢潔心態上未夠成熟，例如在北京站對土耳其由贏變輸之後因自責痛哭，在香港她亦分享「打球時會很着急」，認為自己尚有很多地方需要改進。相比之下，同齡的莊宇珊球場內外地均顯得相當成熟，她不一定是進攻焦點，但擅長為隊友執漏補位，是隊中的無名英雄。二人各有長處，一個大開大合，一個心思細密，這對大槌拍檔已具備相當實力，持續成長下去絕對不遜其他頂級球隊好手。較為可惜的是，吳夢潔在對日本為中國獲得奠勝一分時受傷，要用擔架抬離場，最後一仗對意大利缺陣，幸好傷勢不太嚴重。

缺少吳夢潔，首度正選登場的董禹含在意大利身上豪取19分，另一後備唐欣亦持續有好表現，4個年輕大槌各有特色，加上還有李盈瑩，「後朱婷年代」的大槌位置人材充足，似乎亦不用太擔心。

世界女排聯賽香港站︱16歲的張籽萱站穩二傳正選。（梁鵬威攝）

16歲張籽萱站穩二傳正選

二傳位置既要手感好，又要有大局觀，人才難得，趙勇以他去年帶領贏得U18世錦賽冠軍的愛將張籽萱當此大任。年僅16歲的小妮子毋負他的信任，連續兩站正選登場，表現冷靜淡定，她的傳球質素平穩，而且速度高補位快，需要時亦有能力作出高難度的傳送，身高有1.82米，防守和攔網都不錯。以她的年紀，持續成長下去有機會發展為世界級二傳手。

至於名單上另一位二傳手，20歲的「名門之後」鄒佳祺暫時出場機會太少，難以評論。以目前狀況來看，張籽萱的正選地位料難以撼動，由於她如此年輕，經驗不足，今年的VNL賽事相信趙勇教練會盡量給她上陣，累積實戰經驗。

世界女排聯賽香港站︱副攻王奧芊只得17歲。（梁鵬威攝）

副攻人才鼎盛

中國女排向來不乏副攻好手，28歲的前隊長袁心玥意外落選，不知是暫時之舉，趙勇想先觀察新一代成員實力，還是實在已再無她的位置。27歲的王媛媛是副攻位置唯一經驗戰將，她亦發揮出主將水平，20歲的萬梓玥、19歲的陳厚羽實力與表現皆不錯，17歲的王奧芊縱仍稚嫩，出場機會不算多，勝在夠膽識，敢打，鬥志亦不錯，是這隊新陣容中的另一驚喜。

她是趙勇另一位小國家隊愛將，潛力豐厚，身高達1.96米，而且她落場總是全情投入比賽，看她比賽是種享受。袁心玥未來無論是否重回國家隊，副攻位置看來同樣不用太擔憂。

世界女排聯賽香港站︱新任中國女排隊長龔翔宇。（梁鵬威攝）

接應、自由人兩位置存穩憂

接應（opposite）位置歐美球隊慣常把主力得分手放在這位置，領意大利贏得去年VNL冠軍和首奪奧運金牌的伊高露（Paola Egonu），塞爾維亞巨星保絲高域（Tijana Bošković），土耳其王牌華加絲（Melissa Vargas）均是表表者。基於球隊特性和打法，中國隊往往將進攻能力出眾的邊路攻擊手放在主攻位置，因而令接應的工作性質跟其他球隊略有不同，需要有卓越一傳能力，亦需要承擔更多防務。

中國女排的接應多數為跑動或戰術型接應，新任隊長龔翔宇一傳出色，護球能力強，是位置現今最佳人選。她是2016奧運中國女排奪金成員，當年只得19歲成為球隊歷來最年輕奧運冠軍。這位置有個新成員入選，她就是陣中另一位16歲成員楊舒茗。可是今站觀察龔翔宇發揮未算突出，楊舒茗無甚上陣機會，趙勇一度以「無接應陣容」陣戰，令人擔心這個位置板凳深度不足。當然16歲的楊舒茗是趙勇帶領國家少年隊年代另一愛將，他說不定另有打算。

世界女排聯賽香港站︱中國隊自由人倪非凡水準較為飄忽。（梁鵬威攝）

倪非凡隨時成為中國女排最弱一環

比起接應位置，自由人才是中國女排更讓人擔心一環，北京站由29歲王夢潔擔正，香港站則由24歲倪非凡打正選，倪非凡的表現較為飄忽，實力和表現跟王夢潔有一定差距。

對日本一仗，趙勇在第4局尾段果斷放棄倪非凡，換入王夢潔成功守住勝利。對意大利一仗倪非凡續任正選，表現雖不錯，但救球時犯下7次失誤。3年後洛杉磯奧運王夢潔已經32歲，必須希望她屆時無傷無病，否則自由人位置有機會成為中國女排最弱一環。

中國女排新教練趙勇。（梁鵬威攝）

趙勇教練用人大膽戰術到位

50歲的趙勇選人、用人大膽果敢，今屆VNL名單上14個球員，8個是首次入選國家隊的新人，只得6個舊人，而且最大年紀已是29歲的王夢潔，平均年齡只得21.43歲，在18隊中最年輕。16歲的張籽萱、17歲的王奧芊、19歲的陳厚羽、董禹含予人驚喜，而吳夢潔和莊宇珊兩大主攻在他的信任下亦成長迅速，漸見大將之風。

北京站2勝2負，不敵世界前列的波蘭和土耳其；今站在香港3勝1負，擊敗保加利亞、捷克兩仗可看到有不少經驗不足的地方，尤其是關鍵分數是因着急而失誤頻頻，對日本和意大利兩大強隊則有不少驚喜。進攻方面傳承中國女排靈活快速多變戰術，以一支全新組軍的球隊而言已非常不錯，需要加大力度改進的地方是防守。

世界女排聯賽香港站︱新一代中國女排盡顯青春活力。（廖雁雄攝）

整體而言從實力到發揮，這隊中國女排帶來不少驚喜，而趙勇的戰術到位，擊敗日本一仗末段放王夢潔入場守住勝利，可見他臨場調動得宜。完成香港站後趙勇總結兩站表現，「無論是成熟、年輕球員在場上表現同樣拚搏，即使在場上仍有瑕疵及改進空間，表現依然值得嘉許及肯定。」

他直言今站最後一仗從意大利身上獲益良多，球隊在攔網、防守上要繼續學習，亦是年輕球員需要的一點，而球員們要不斷吸收養份。趙勇表示完成兩站後球隊不斷進步，中國女排在這個面對鏡頭說話不多的教頭循循善誘下，成長可期。