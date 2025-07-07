C朗博物館開幕　40展品介紹傳奇生涯　兩幸運球迷獲簽名球衣

亞洲首間關於葡萄牙超級球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）的博物館——「CR7® LIFE香港博物館」今日（7日）在尖沙咀K11 Musea正式開幕，展出多件C朗拿度生涯重要的獎盃及球衣，更有多座雕像讓C朗球迷與偶像近距離接觸。

C朗博物館在下午1時開幕，逾百球迷早在門外守候，C朗拿度胞兄在開幕前現身，更向兩名排頭位球迷送上驚喜。



在尖沙咀K11 Musea 6樓所設的CR7® LIFE香港博物館，是亞洲首間C朗博物館，展期暫定至2026年6月底，展出40件展品及10個C朗雕像，講述這名葡萄牙超級球星的足球生涯。

C朗博物館在今日下午1時正式開幕，早在9時已有不少C朗球迷守候，當中兩名14歲球迷Brandon與Aaron，被C朗的精湛球技而迷倒，從小已是C朗球迷，兩名中學生今次慕名而來，本想看到C朗本尊，可惜來得太早，連展覽都無法入場，他們除了期望看到不同獎盃，同時希望見識到C朗的足球世界。

自小是C朗球迷的Brandon（左）與Aaron早在公開入場前數小時已抵達。（廖雁雄攝）

直至中午12時半，場外已有逾百名球迷守候，球迷們大多身穿或手持C朗球衣，部分球迷更是從內地專誠來港。C朗拿度本人沒有現身，由他胞兄Hugo現身支持，大會在開幕前夕，特意為普通票及VIP票排頭位的球迷送上驚喜，從C朗哥哥手上接過C朗的簽名球衣。

C朗博物館開幕前，場外逾百人排隊守候。（廖雁雄攝）

C朗哥哥Hugo（中）在開幕前現身。（廖雁雄攝）

不約而同，兩名幸運球迷皆穿上士砵亭球衣，手持普通票的球迷Alvin及VIP票的Akira獲得C朗球衣，直言是意外驚喜，兩人同樣在早上9時到場。花費2000港元的15歲球迷Akira，表示支持這名葡萄牙球星已有3年，因為C朗在2022年世界盃的球技了得，加上性格討好而喜歡，獲得這件簽名球衣已是值回票價。

兩名穿上士砵亭球衣的球迷在C朗胞兄手上獲得C朗簽名球衣。（廖雁雄攝）

C朗的足球故事從馬德拉島說起，記錄他首次轉會以及在士砵亭青年軍時期的年代，模仿當年在里斯本居住的小房間，展出C朗當年在士砵亭的28號簽名球衣及球員證件。C朗足球生涯創下不少輝煌紀錄，他的入球、獎盃等威水史在博物館中隨處可見，同時展出C朗在士砵亭、曼聯的簽名球衣，以及多件在生涯不同重要場合穿過的球衣，就如2016年歐洲國家盃決賽球衣。C朗拿度生涯獲獎無數，大大小小的獎盃當然是展品之一，金球獎、金靴獎、世界盃、歐國盃最佳球員等獎項的真品，而英超、歐聯等獎盃則以複製品形式展出。

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C朗當年效力皇馬時，在歐聯對祖雲達斯攻入的驚世倒掛，館中亦有彷製品，展示當時C朗騰空的2.38米。展品中當然少不了C朗的招牌慶祝動作「Siu」，先有水晶裝置投影360度的慶祝動作，亦有穿上葡萄牙球衣的連環雕像。C朗拿度近年轉戰中東，早前宣布與沙特阿拉伯球會艾納斯續約至2027年，展館亦展出印有C朗及2027的球衣。

展館中有10個不同的C朗雕像，包括酋長C朗。（廖雁雄攝）

C朗博物館強調球迷參觀時的「沉浸式體驗」，館中設有不少打卡位，10個不同的C朗雕像，有穿上皇馬球衣、坐在更衣室的C朗、身穿祖雲達斯球衣及酋長C朗等，讓球迷可以與C朗「近距離接觸」。此外，展館中設有與C朗「合照」的影相機，可以創造與C朗獨一無二的卡通合照，卻要額外收費。