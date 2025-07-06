C朗缺席祖達喪禮在葡萄牙引熱議　遭批評「令人費解」其實有苦衷?

日前在西班牙車禍喪生的葡萄牙球員迪奧高祖達（Diogo Jota）與弟弟安達施華，在家鄉葡萄牙貢多馬爾（Gondomar）教堂Igreja Matriz de Gondomar舉殯，他效力的英超球會利物浦隊友、主教練史諾及球會管理層，葡萄牙國家隊將帥，基本上沒有比賽或要務在身的均有列席，令C朗拿度的缺席更加明顯。

身為葡萄牙國家隊隊長，C朗早前已解釋不會出席祖達喪禮的理由，部分球迷似乎不太賣帳，紛紛留言攻擊，但亦有人力撐他的決定。



祖達周六葡萄牙舉殯，摯友魯賓尼維斯在美國踢畢世冠盃8強立即趕飛機回祖家扶靈。（路透社）

利物浦、葡萄牙多位成員送別祖達

祖達英年早逝，利物浦一眾隊友幾乎全部到場送他最後一程，主帥史諾，隊長雲迪積克，隊友羅拔臣，紐尼斯，基艾沙，麥阿里士打，格雲貝治，加普，遠藤航，居迪斯鍾斯，祖高美斯，干拿迪，巴特利，艾利洛，已離隊的前正副隊長軒達臣，占士米拿，法賓奴，堤亞高艾簡達拿，今夏剛離隊的門將基利靴均有出席。身在巴西的門將艾利臣，前鋒沙拿及翼鋒路爾斯迪亞斯為少數未能出席的成員。利物浦前領隊高普據悉亦因紅牛集團有公務在身，未克出席。

葡萄牙國家隊同樣有多員列席，主教練馬天尼斯，效力曼城的貝拿度施華、魯賓戴亞斯，曼聯隊長般奴費南迪斯，車路士前鋒祖奧菲歷斯（Joao Felix）等以外，祖達生前摯友魯賓尼維斯，更在美國為希拉爾踢畢世冠盃8強後立即趕飛機回祖家為祖達扶靈，站在對方妻子Rute身邊。

C朗拿度和迪奧高祖達剛攜手為葡萄牙贏得歐國聯。（Getty Images）

C朗缺席祖達喪禮國內惹熱議

祖達不幸離世，葡萄牙國民期望身為國家隊隊長的C朗拿度，至少會在周五的安息禮拜或周六的出殯其中一日亮相，可是C朗兩天皆未見人，在葡萄牙本土引來不少批評聲音。當地著名記者Antonio Ribeiro Cristovao認為：「他是葡萄牙隊長，很多人期望他會出席。祖達是球隊一員，或許當中有我們不知道的理由。他是隊長，有那個責任，如果他不出席，便需要解釋原因。」

體育記者兼評述員Luis Cristovao甚至宣稱C朗的缺席「令人費解」（inexplicable）， 「他的缺席無論用任何理由也難以辯解」。電視體育主播Pedro Fatela則指出，C朗的缺席會廣受談論，「未來數天必須有的充份的理由」。

C朗缺席的理由

事實上，早前已有報道指出，C朗會缺席祖達的喪禮，原因是他知道自己的出現，很可能令人口只得16多萬的小城鎮貢多馬爾造成混亂，他不希望自己到場，影響到祖達的喪禮，故此才選擇避席。不過他的一番苦心看來不少人無法理解，葡萄牙媒體以外，部分網民同樣無法認同他為何缺席。

批評愈演愈烈的同時，亦有支持者湧到C朗的IG帳戶，支持他的決定，有人說：「我理解我們的隊長如能出席喪禮會是件好事，但別忘記C朗是誰。我明白為何他不出現。」另有人稱，「問題是部分人缺乏尊重，他們會為見C朗前去（貢多馬爾），而不是為了迪奧高（祖達）。」消息指，C朗目前正在西班牙馬略卡度假。

C朗拿度不捨國家隊好兄弟迪奧高祖達。（Getty Images）

祖達證實不幸遇上車禍離世後，C朗隨即在instagram發文悼念：「這太不講理了。我們剛一起待在國家隊，你才剛結婚。我向你的家人、你的妻子和你的孩子們致以深切的慰問，祝他們永遠堅強。我知道你會永遠和他們在一起。安息吧，Diogo和André。我們都會想念你們。」

前利物浦領隊高普亦在社交網上悼念祖達，他表示內心非常難受及心痛，他認為祖達是一位優秀的球員、摯友、充滿愛心又體貼的丈夫和父親。祖達在2020年從狼隊加盟利物浦，當時將他帶到晏菲路的領隊正是高普。