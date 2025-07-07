溫布頓網賽｜電子系統死機　球手怒吼被偷走一局　賽會：人為錯誤

溫布頓網球公開賽的電子司線系統犯下嚴重錯誤，無視了一球明顯出界的擊球，令俄羅斯球手柏芙露珍高娃（Anastasia Pavlyuchenkova）錯失了局點（game point）機會，那一局更由贏變輸。幸好，柏芙露珍高娃有驚無險，贏出了該場比賽。溫網賽會表示已向涉事球手道歉，強調對電子司線系統充滿信心，今次只是人為失誤，系統被錯誤地停止使用。



柏芙露珍高娃向裁判抗議。（路透社）

在昨日（6日）的女單十六強，柏芙露珍高娃（Anastasia Pavlyuchenkova）面對東道主英國球手卡特爾（Sonay Kartal）。在第一盤，雙方打成4：4，爭議事件出現在第九局，當時是柏芙露珍高娃的發球局，她手握game point，拿多一分就贏出這一局。在這一分，卡特爾反手打出底線，從慢鏡見到網球明顯地出界，但電子系統沒有任何表示。

這一球，明顯出了底線。（BBC）

主裁判赫爾維夫（Nico Helwerth）暫停比賽，向現場表示：「我們要檢查系統是否運作，因為沒有語音指示。」他打電話向相關部門查詢，得到回覆後表示「不幸地系統沒有追蹤到這一分」，並判重打這一分。重發後，卡特爾贏得了這一分，之後還破發取得了這局的勝利，領先局數5：4。她在場上跟赫爾維夫說：「是你拿走了我這一局……他們從我手上偷走了這一局。他們偷走了！」

最終，柏芙露珍高娃成功扳平局數，打到決勝局贏細分7：3，到第二盤再贏6：4，直落兩盤淘汰卡特爾入八強。儘管柏芙露珍高娃贏波，但她十分不滿裁判的決定，她認為那一球明顯出界，裁判不應判重打，而是判那球出界，給她勝出那一分。她說：「那是他（主裁判）存在的原因。他賽後告訴我，他都見到出界的。我認為他應該要判出界，但他沒有這樣做，他只是判重打。我不知道是否與（卡特爾是）本地（球手）有關。對他都很難下判決，或者他害怕下這樣重大的決定。」

柏芙露珍高娃對這一分耿耿於懷，她認為裁判應該判卡特爾打出界，而非重打。（Getty Images）

賽會發言人表示：「我們已經向涉事的球手道歉。我們對追蹤網球的系統仍然充滿信心。今次的情況是人為失誤，故此我們已全面審查了程序，並作出相應的調整。」賽會解釋，因為操作上的犯錯，錯誤地關上了發球方那邊的系統，漏判了3個判決；在頭兩個判決，主裁判在不知道系統已失效下，親自下了判決，到第三個判決，裁判暫停了比賽並徵詢了意見，他最後決定那一分重打。發言人表示，裁判遵從了既定指引處理。

柏芙露珍高娃向主裁判抗議。（Getty Images）

今年是溫網史上首次取消司線員，改用電子系統。以前有司線員時，若果球手不服司線員決定，可以發起挑戰，利用電子系統覆核。不過，今年全面用上電子系統，卻不設任何挑戰或上訴機制，也沒有翻看重播片段的措施。不少球手都不信任這套系統。（拉度簡奴不滿電子司線系統 眾球手拒信任 大會冷淡回應）

柏芙露珍高娃建議溫網可以參考足球比賽，引入VAR（視像助理裁判）系統，她說：「這樣我們就可以覆核比賽的判決。」她續說：「在如此重要的比賽，我認為是必須的，因為這種情況不是第一次發生。」她再強調主裁判應該勇於下決定，她說：「這是他存在的意義，這是坐在那張椅子的原因，否則我們以後比賽都不需要主裁判。」