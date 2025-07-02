溫布頓︱鄭欽文連續3年首圈出局　拒認不擅草地：會繼續戰鬥下去

撰文：吳慕兒
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中國網球女將鄭欽文6月中曾升上世界排名第4，以5號種子身份出戰溫布頓網球錦標賽（溫網），卻又一次失望而回，力戰3盤不敵捷克球手仙妮亞高娃（Katerina Siniakova），連續3年溫網首圈出局。
她明顯不擅長在草地賽場作賽，上月出戰皇后會盃8強期間兩度摔倒，如何適應草地仍是她未來需要解決的難題。

溫布頓︱鄭欽文連續3年首圈出局。（路透社）

不擅草地皇后會盃兩度摔倒

鄭欽文去年踏上生涯高峰，澳網首晉大滿貫決賽，巴黎奧運奪金，年終賽亦獲亞軍。今年受傷患困擾下表現回落，暫時未有盃落袋，6月中已到英國出戰皇后會盃，備戰溫布頓。皇后會盃她被列頭號種子，首圈輪空，16強打足3盤才擊敗美國球手基士娜（McCartney Kessler），8強縱直落兩盤擊敗前美網冠軍拉度簡奴（Emma Raducanu），但她不適應場地，比賽期間兩度摔倒。

這位爽直的湖北姑娘當時坦承：「我還要為我的鞋子道歉，我不是故意要摔倒兩次的，只是我還不懂怎樣在草地上奔跑。」她在4強不敵美國球手安妮絲莫娃止步，然而已寫下個人在WTA巡迴賽草地賽場最佳成績。

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溫布頓︱仙妮亞高娃擊敗鄭欽文晉級次圈。（路透社）

捷克雙打天后3次草地對鄭欽文全勝

溫網首圈抽中女單世界排名81位的仙妮亞高娃，不知算是幸運還是不幸，這位29歲捷克女將是雙打天后，10次贏得女雙大滿貫錦標，單是溫布頓已贏過3次，目前位列女雙世界排名第1。她單打排名不高，今屆溫網前3次遇上鄭欽文，當中贏了2次，而且2次都是草地，2023年那次正是溫網首圈。仙妮亞高娃首3奪溫布頓女雙冠軍，事實再次證明，草地遇上仙妮亞高娃，鄭欽文都是無運行，今次她以5：7、6：4、1：6敗陣。

鄭欽文賽後說，「我相信如果我能夠在首場過關，會開始（在草地）愈打愈好。問題是，第一場對我來說總是複雜的，而我自己也令比賽變得複雜。」這位22歲中國球手絕大多數比賽經驗來自硬地及泥地，她數年前開始長期在西班牙巴塞隆拿訓練，而且擊球重上旋的打法，在泥地上最為有利，草地賽場作戰經驗淺，也是明顯弱點。她職業生涯在泥地賽場勝率達72%，硬地亦有65%，唯獨草地贏波率不足4成。

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溫布頓︱鄭欽文仍未適應草地賽場。（路透社）

「我會繼續戰鬥下去」

可是她並不認同，「我不認為在草地上比賽對我來說是個重大挑戰，或許今天我應該提高作戰水平，因為我在發球局給對手太多機會，尤其是首盤當我領先5：3的時候，我有很多機會卻未能把握。」

向來心態成熟的鄭欽文揚言，「我不會讓這些念頭放進腦海，這只是我在這個草地賽場的另一場敗仗。我會再看看未來怎麼辦，我會一直繼續戰鬥下去。」

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今屆賽事不止她一個種子球手首圈下馬，在她之前美國的3號種子皮古娜（Jessica Pegula）亦以2：6、3：6爆冷不敵意大利球手高捷亞尼圖（Elisabetta Cocciaretto）。

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