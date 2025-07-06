溫布頓︱拉度簡奴不滿電子司線系統　眾球手拒信任　大會冷淡回應

今年溫布頓網球錦標賽（溫網）不再有司線員，為賽事舉行148年來首次，判斷網球是否出界的重任，完全由電子司線系統取代。採用科技是否可以完美解決球場判決爭議，卻仍未可料。

至少在今屆賽事，電子司線系統的誤判，成為溫網更衣室內一大話題。英國「甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu）為首的好幾位球手公開表達不滿，反遭賽會還擊。



溫布頓︱英國「甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu）公開對電子司線系統表達不滿。（路透社）

拉度簡奴拒信任新系統

主場出戰的拉度簡奴，第3圈硬撼世界排名第一的莎巴蘭卡，力戰下僅負6：7 (6：8)、 4：6出局，她對首盤其中一球判決尤其不滿，「那一球肯定是判錯」，她表示大部分判決都是可以，「但有時判決錯得如此離譜，真是令人失望」，同時指出，「在我的另外數場比賽，亦有好幾次嚴重誤判，希望他們可以修正它。」

當被問到是否信任這套電子司線系統時，拉度簡奴直言：「不，我不信任。我認為其他球手也會說同樣的話，它們有好一些「不可靠」（dodgy）的判決，但又可以怎麼辦？」

溫布頓︱瑞士球手芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）順利晉身今屆16強亦認為司線系統不可靠。（路透社）

賓錫：我和大部分球手也不信任

她不是唯一質疑這套配以鷹眼科技電子自動司線系統（Hawkeye-powered electronic line-calling system）的參賽球員，瑞士球手芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）亦稱， 「我也不信任它」，「當然，質疑一套電子司線系統似乎感覺有點笨，但一切總是視乎它如何安裝和準確程度。」

賓錫揚言她向來支持這種科技，但今次賽事的系統實在不準確，「不止是我的比賽，我也在看其他球手比賽，他們也在說相同的話，在投訴。就算看電視直播，也可清楚看到有好些球是出界或是什麼的。」她更稱，「我們球手之間亦有談論，我認為我們大部分均持有同一意見。」賓錫今屆賽事已連過3關，16強面對俄羅斯球手阿歷山祖娃（Ekaterina Alexandrova）。

溫布頓︱英國首席男單球手德拉柏（Jack Draper）亦對電子司線系統表示質疑。（路透社）

大會回應：早已是標準配置

英國首席男單球手德拉柏（Jack Draper）亦對新司線系統表質疑，他在次圈負施歷（Marin Cilic）止步，「老實說，我不認為它100%準確。」

對於一眾球手的質疑，溫布頓賽會代表、All England Club主席Debbie Jevans回應，「這真是有趣，不是嗎？因為當我們有司線員的時候，我們常常被問到為何不用電子司線系統，因此它較為準確。球員想要它，因為他們都在問：為何我們還在用司線員？因為潛在人為錯誤，而現在我們安裝它了。」

溫布頓賽事總監Jamie Baker更指出，「我們使用網球追蹤系統已經有10年到15年時間，只是現在不止在挑戰時才用，在一般司線決定也會使用而已。實時司線（live line calling）的概念如今在巡迴賽絕對是標準配置，在ATP巡迴賽更是強制使用。」

今年溫布頓首次不設司線員。（路透社）

四大滿貫只剩法網仍用司線員

昔日有司線員的時候，球員可就判決提出挑戰，經電子系統審視，會在現場大銀幕播放挑戰結果。現在大銀幕會把爭議判決播放出來，但判決不能被推翻。拉度簡奴認為，這套鷹眼科技電子司線系統在有司線員的年代「準確得多」，她亦不喜歡場上有司線員的傳統不再。

網球賽事用司線員肉眼判斷的傳統，近年已逐漸由科技取代，四大滿貫賽事之中，兩個硬地賽事美國網球公開賽（美網）和澳洲網球公開賽（澳網），早已轉用電子司線系統。2021年澳網率先在全部賽事轉用電子司線系統，繼而輪到美網在2022年亦全面使用。2023年4月主管男子職業網球賽事的職業網球聯合會（ATP）宣布，2025年旗下所有賽事均會使用電子司線系統。今年當溫布頓宣布使用電子司線系統之後，四大滿貫只剩下法國網球公開賽（法網）仍然使用司線員。