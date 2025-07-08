曹星如相隔8年再戰職業賽　年紀漸長仍想追夢　冀擂台上好好享受

香港拳擊好手曹星如（Rex Tso）在2017戰畢對日本的河野公平後養傷，其後宣布轉戰業餘拳擊，這名37歲的香港拳手追逐奧運夢不果，無損他對拳擊的熱愛，早前宣布回歸職業擂台。

闊別職業賽8年，曹星如自嘲年紀漸長，但他今次回歸依然有目標，以爭取成為香港史上首位拳擊冠軍為目標，亦希望在擂台上好好享受賽事。



曹星如於2017年擊敗河野公平，養傷13個月後轉戰業餘拳擊。（資料圖片；余俊亮攝）

拳擊｜曹星如相隔8年回歸職業拳壇 8月24日菲律賓打復出戰

自2017年擊敗日本的河野公平﹑錄得職業生涯22連勝後，曹星如決定養傷，其後轉戰業餘拳擊，力爭奧運資格，惟先後無緣東京及巴黎奧運。Rex對上一次上擂台是上年5月的巴黎奧運資格賽，至今一年多沒有比賽。曹星如早前公布回歸國際職業拳壇，與拳擊推機構 Elorde UKC Promotions簽下一年3場職業賽的合約，相隔8年再戰職業擂台，在8月24日在菲律賓馬尼拉出戰。

曹星如與Elorde UKC Promotions簽下一年3場職業賽的合約。（夏家朗攝）

曹星如今日（8日）在RCT Boxing拳館舉行復出記者會，Rex穿上白色恤衫現身，同場除了他的經理人及Elorde UKC Promotions的代表外，還有24歲的新晉拳手顏樂旻。

曹星如當年決定追逐奧運夢，毅然轉戰業餘拳擊，上年緣盡巴黎奧運後，Rex一邊休息一邊重新整理心情，他反覆思量，他發現自己仍然深愛拳擊，想繼續發展拳擊生涯，機緣巧合下認識菲律賓的拳擊機構，最後決定回歸職業擂台。

曹星如曾經轉戰業餘拳擊追逐奧運夢。（資料圖片）

人稱「神奇小子」的曹星如下星期踏入38歲，他在記者會上笑言自己已是「叔叔」，即使這個年齡看來已是高齡運動員，但當Rex看到菲律賓傳奇拳手帕奎奧（Manny Pacquiao）以46歲之齡回歸，讓他認為年齡不代表一切，「年紀漸長後，身體狀況無疑是有所不同，現時可能很容易便『周身痛』，恢復都沒有以前快。不過，近期不少年紀比我大的前輩先後宣布復出，為何我做不到？」

下周踏入38歲的曹星如，笑言自己是叔叔。（夏家朗攝）

曹星如經理人Lennon Tsoi表明，希望Rex在5場內挑戰成為香港首位拳擊世界冠軍，即使他自稱「叔叔」，回歸職業拳擊依然有夢想追，「2017年與世界冠軍的目標很接近，但能否促成一場賽事需要各方配合，成為世界冠軍是我生涯另一個夢想，希望今次重返職業擂台可以達成。」

曹星如回歸職業擂台，以世界冠軍為目標。（夏家朗攝）

曹星如回望過去幾年的業餘拳擊生涯，他坦言這條路不易行，勝仗是晉級的基本，成績成為他的負擔，愈來愈看重勝負，擂台上的Rex變得不冷靜，未能好好發揮自己實力。休息一年多後重新出發，闊別8年再戰職業，Rex希望在擂台上好好享受，「8年打職業時，就算有連勝紀錄，當時心態也是專注做好自己，但當轉戰業餘後，要出線而更在意成績，慢慢遺忘如何在擂台上享受賽事，我希望今次都可以重拾這感覺。」

業餘與職業拳擊的賽事長度不同，業餘拳擊只打三回合，曹星如以短跑作比喻。Rex經歷數年的業餘拳擊的洗禮，除了在擂台上要更快入局，他更體悟到拳擊的真諦，「這幾年的業餘拳擊生涯後，讓我重新反思自己的生涯，更知道自己想要什麼，其實勝負並不重要，無論面對強手，在擂台上都要做自己，就像以前一樣。」

曹星如轉戰業餘拳擊，勝負變得仍重要，他希望在擂台上再次享受比賽。（夏家朗攝）

曹星如簽下一紙一年3賽的合約，畢竟闊別職業擂台多年，下月復出首戰將出戰118磅的級數，先以6回合形式進行，Rex表示即使體力上感吃力，現時狀態依然不俗，先以提升世界排名為目標。對於未來賽事安排，曹星如交由經理人處理，會否在主場出戰也是未知之數。

除了曹星如，另一職業拳手顏樂旻亦同場。（夏家朗攝）

除了曹星如，另一名香港職業拳擊好手顏樂旻（Lokmond）亦會在下月菲律賓亮相，力爭職業生涯5連勝。24歲的Lokmond是前港隊武術代表，3年前轉戰拳擊，過往10年的武術生涯使他在擂台上更快適應，未來以世界冠軍為目標。雖然曹星如希望他對自己更有自信，但擂台上的Lokmond是自信滿滿，他豪言：「無論經理人安排什麼對手，我也有信心可以勝出。」