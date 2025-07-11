溫布頓網賽｜上屆外圍賽出局今屆入決賽　美國天才少女從低谷翻身

上屆連外圍賽都打不贏，但今屆竟然闖入決賽，人生的大起大落真是太刺激了！23歲美國球手安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）在昨日（10日）的溫網四強以6：4、4：6及6：4擊敗世界排名第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），人生首次躋身大滿貫成人組決賽，將會在周六的女單跟施安迪（Iga Swiatek）爭奪冠軍。

去年，當時世界排名191位的安妮絲莫娃仍未走出生涯低谷，在溫網外圍賽第三圈止步，如今她重新振作，世界排名躍升至生涯最高的12位。她賽後表示難以相信自己入到溫網決賽，「一年間如此翻天覆地的變化。說實話，打入決賽的感覺真的難以形容。」



23歲的安妮絲莫娃在溫網四強擊敗莎巴蘭卡入決賽。（路透社）

「老實講，如果你之前告訴我，我入得到溫網決賽，我絕不會信你的，尤其是來得那麼早。」安妮絲莫娃說：「一年間如此翻天覆地的變化。說實話，打入決賽的感覺真的難以形容。」

其實在青少年時代，安妮絲莫娃已被寄予厚望，外界視她為網球天才少女，看好她能夠在大滿貫穿金戴銀，只是身心的傷患拖慢她的步伐。在15歲時，安妮絲莫娃在青少年女單世界排名第二，在2017年贏得美網青少年組冠軍，其中在決賽以6：0、6：2擊敗了如今兩獲大滿貫錦標的歌芙（Coco Gauff）。

23歲的安妮絲莫娃在溫網四強擊敗莎巴蘭卡入決賽。（路透社）

在2018年，腳傷影響了安妮絲莫娃的進步，但在2019年，她迎來大突破，於17歲之齡獲得首個WTA賽事冠軍，成為自20年前「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）後首位最年輕贏得巡迴賽冠軍的球手。同年，她在法網一鳴驚人，一路上擊敗夏納（Simona Halep）及莎巴蘭卡，至四強止步。

23歲的安妮絲莫娃在溫網四強擊敗莎巴蘭卡入決賽。（路透社）

安妮絲莫娃的職業生涯大起大跌。就在她打入法網四強後幾個月，於美網前夕，她的父親兼教練逝世，之後她的表現低沉，至2022年才見復蘇，闖入溫網八強。好景不常，在2023年5月，她表示感到倦怠，擔憂心理出問題，宣布暫時掛拍，離開賽場幾個月，其世界排名曾跌至400名以外。直至去年，她復出，慢慢從低谷中爬上來。

「很多人告訴我，如果遠離賽場太長時間，就永遠都無法再次登上巔峰。」安妮絲莫娃說：「我能夠證明，只要你凡事優先照顧自己，就能夠重返巔峰，這對我別有意義。」

23歲的安妮絲莫娃在溫網四強擊敗莎巴蘭卡入決賽。（路透社）

在昨日的溫網四強，安妮絲莫娃以6：4、4：6及6：4，盤數2：1擊敗世界排名第一的莎巴蘭卡，首次打入大滿貫成人組的決賽，在周六將與波蘭球手施安迪爭冠軍。WTA世界排名第四的施安迪在另一場四強，以6：2及6：0輕取芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）。

23歲的安妮絲莫娃在溫網四強擊敗莎巴蘭卡入決賽。（路透社）

安妮絲莫娃是公開賽年代以來第二位球手，可以在前一屆外圍賽出局下，於接着一屆賽事打入女單決賽；之前一位是安迪莉絲古（Bianca Andreescu），她在2019年贏得美網冠軍。