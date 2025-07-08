溫布頓︱祖高域打破費達拿魔咒虛驚中晉級 笑稱「可能是第一次」
撰文：吳慕兒
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溫布頓網球錦標賽（溫網）男單16強，祖高域（Novak Djokovic）在宿敵費達拿面前與澳洲球手迪文拿（Alex de Minaur）一戰，在先失一盤劣勢下苦戰3小時18分鐘才過關，賽後即拿費達拿開玩笑，笑稱終可「打破魔咒」。
38歲祖高域獨自奮戰
3位老對手費達拿、拿度和梅利相繼退役，只剩38歲的祖高域仍在奮戰，可是這位24次贏得大滿貫的傳奇，近年傷患纏身下戰鬥力已不如盛年。
今年澳網、法網均在4強止步，溫布頓16強，遇上年輕12年的澳洲球手迪文拿，首盤失誤頻頻以1：6先失，以兩盤6：4反超前後，第4盤又以1：4落後。
笑稱終打破「費達拿魔咒」
不過韌力十足的祖高域連贏5局，再以一盤6：4、盤數3：1結束賽事，距離追平費達拿的8次溫網冠軍紀錄只差3場勝仗。
賽後祖高域不禁拿對方開玩笑，「今次可能是第一次他來看我比賽而我勝出的賽事，對上好幾次我都輸了，終於能夠打破魔咒真好。」
祖高域繼續追尋第25次大滿貫冠軍
43歲的費達拿2022年退役，他創下8奪溫布頓男單冠軍紀錄，每年溫網這位瑞士傳奇都會重返All England Club。7奪溫網的祖高域，對上一次稱霸這項賽事正是2022年，之後兩年他均晉身決賽，兩次均敗在艾卡拉斯拍下。祖高域之後正經地說：「Roger是個偉大的冠軍，是個我很欣賞和尊敬的人。我們在同一舞台比拚多年，看到他重返這個他最成功和喜歡的賽事真是太好。」
他追尋第25次贏得大滿貫之路並不易行，8強對手為意大利的22號種子高波利（Flavio Cobolli），準決賽很大機會遇上世界排名第一的另一意大利球手冼拿（Jannik Sinner）。 今場是祖高域在溫布頓的第101場男單勝仗，16次打入溫網8強，距離費達拿的105場勝仗還差4場。
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