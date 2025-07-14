賽馬會青少年足球精英匯｜曼聯U16訪港門票免費　1小時內全數換罄

曼聯U16將會在8月訪港參加賽馬會青少年足球精英匯，在旺角大球場踢兩場友賽，與香港的足球小將交流球技。賽馬會青少年足球精英匯的免費門票今日（14日）上午10起接受網上登記，每人限取4張門票。在上午11時前，主辦單位宣布賽事門票已經全數換領完畢。



曼聯U16在2023年曾訪港，友賽香港U18。（袁志浩攝）

兩場曼聯U16的友賽都在旺角大球場舉行，第一場在8月15日晚上對本地超級青年聯賽選手隊，第二場就在8月17日傍晚對中國香港U16代表隊。曼聯名宿菲爾鍾斯及舒米高將分別出席兩場比賽。

球迷在今日早上10時起，可以到主辦單位的網站登記，獲得免費入場門券，每人限換4張。在早上11時前，主辦單位的網站宣布，賽事門票已經全數換領完畢。

2023年曼聯U16對香港U18，曼聯派出科蘭訪港。（袁志浩攝）

超級青年聯賽選手隊 對 曼聯十六歲以下青年隊

日期：2025年8月15日（星期五）

地點：旺角大球場

入場時間：下午5時

開幕儀式：晚上7時30分

開賽時間：晚上8時



中國香港十六歲以下代表隊 對 曼聯十六歲以下青年隊

日期：2025年8月17日（星期日）

地點：旺角大球場

入場時間：下午3時

開幕儀式：下午5時30分

開賽時間：晚上6時

