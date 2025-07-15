東亞足球錦標賽直擊｜中國對香港下午3時舉行 內附免費直播連結
撰文：袁志浩 趙子晉 顏銘輝
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東亞足球錦標賽決賽周最後一輪，港足將會在香港時間今日（15日）下午3時對中國國家隊，為爭奪第三名而戰。這場香港對中國的比賽會由港台電視32台免費直播，直播節目會在下午2時45分開始。港足及國足首兩輪對日本及韓國俱敗，目前同得0分，勝方將可以第三名完成今屆東亞足球錦標賽。
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01體育記者 袁志浩 韓國直擊
港台電視32台免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv
東亞足球錦標賽｜中國對香港免費直播安排
日期：15/07（星期二）
球賽開賽時間：下午3時
節目開始直播時間：下午2時45分
直播頻道：港台電視32台
東亞足球錦標賽決賽周2025所有賽果及賽程
第一輪
07/07 19:00 韓國 3：0 國足
08/07 18:24 日本 6：1 港足
第二輪
11/07 19:00 港足 0：2 韓國
12/07 18:24 日本 2：0 國足
第三輪
15/07 15:00 國足 vs 港足
15/07 18:24 韓國 vs 日本
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