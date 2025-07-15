東亞足球錦標賽直擊｜中國對香港下午3時舉行　內附免費直播連結

東亞足球錦標賽決賽周最後一輪，港足將會在香港時間今日（15日）下午3時對中國國家隊，為爭奪第三名而戰。這場香港對中國的比賽會由港台電視32台免費直播，直播節目會在下午2時45分開始。港足及國足首兩輪對日本及韓國俱敗，目前同得0分，勝方將可以第三名完成今屆東亞足球錦標賽。

|

01體育記者 袁志浩 韓國直擊



港台電視32台免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv

東亞足球錦標賽｜中國對香港免費直播安排

日期：15/07（星期二）

球賽開賽時間：下午3時

節目開始直播時間：下午2時45分

直播頻道：港台電視32台

港隊目前在韓國參加東亞足球錦標賽決賽周。（袁志浩攝/資料圖片）

東亞足球錦標賽決賽周2025所有賽果及賽程

第一輪

07/07 19:00 韓國 3：0 國足

08/07 18:24 日本 6：1 港足

第二輪

11/07 19:00 港足 0：2 韓國

12/07 18:24 日本 2：0 國足

第三輪

15/07 15:00 國足 vs 港足

15/07 18:24 韓國 vs 日本