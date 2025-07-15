東亞足球錦標賽直擊｜中國對香港下午3時舉行　內附免費直播連結

撰文：袁志浩 趙子晉 顏銘輝
出版：更新：

東亞足球錦標賽決賽周最後一輪，港足將會在香港時間今日（15日）下午3時對中國國家隊，為爭奪第三名而戰。這場香港對中國的比賽會由港台電視32台免費直播，直播節目會在下午2時45分開始。港足及國足首兩輪對日本及韓國俱敗，目前同得0分，勝方將可以第三名完成今屆東亞足球錦標賽。
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01體育記者 袁志浩　韓國直擊

港台電視32台免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv

東亞足球錦標賽｜中國對香港免費直播安排

日期：15/07（星期二）
球賽開賽時間：下午3時
節目開始直播時間：下午2時45分
直播頻道：港台電視32台

港隊目前在韓國參加東亞足球錦標賽決賽周。（袁志浩攝/資料圖片）

東亞足球錦標賽決賽周2025所有賽果及賽程

第一輪

07/07　19:00　韓國　3：0　國足

08/07　18:24　日本　6：1　港足

第二輪

11/07　19:00　港足　0：2　韓國

12/07　18:24　日本　2：0　國足

第三輪

15/07　15:00　國足　vs　港足

15/07　18:24　韓國　vs　日本

上場對韓國時，香港球迷為港足打氣。（袁志浩攝/資料圖片）
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