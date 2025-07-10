東亞足球錦標賽︱韋斯活冀港足鬥韓國再創驚喜 米高：可擊潰對手
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊日前於東亞足球錦標賽1：6慘敗日本，球隊周五（11日）會對東道主韓國，主教練韋斯活希望球隊可以繼去仗取得入球後，再創驚喜。
港隊今日繼續閉門訓練，上仗30分鐘便入替的前鋒米高指，自己恢復進度良好，認為只要全隊做好心理準備迎接硬仗，任何事都有可能發生。
「我的職責是戰鬥，我很強壯，身型上我可以擊潰（smash）對方所有後衛，我知道自己的能力。」他認為上場日本取得太多控權，希望今仗可令對手減少控球，「要有信心去迎波，贏下對抗，這樣就會有好結果。」
至於上仗因半場已落後0：5而改變戰術的主教練韋斯活，明言會從錯誤中學習，「我們明知日本會壓逼，但仍想測試自己的能耐，這是我們踢波的原因，挑戰強敵去競爭。」
對上場近百名遠道而來的球迷，韋斯活亦讚賞有加，「他們的聲線大的難以置信，半場落後0：5，一度很擔心大家的反應，幸好我們仍能取得入球，加上Kyle（劉家喬）射中柱，讓大家有可以享受的事。」他希望球隊今場再創驚喜，讓球迷驕傲，呼籲大家繼續支持港隊。
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