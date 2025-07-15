東亞足球錦標賽直擊｜港足負國足0：1　黃政宇一箭定江山

撰文：袁志浩 趙子晉 顏銘輝
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東亞足球錦標賽決賽周最後一輪，港足以0：1不敵國足，三戰全敗，敬陪末席。雙方形勢接近，但國足的攻勢更具威脅，王鈺棟在上半場一箭定江山，換邊後各有中楣及中柱的機會。國足贏波後，以3分獲得今屆賽事第三名。
01體育記者 袁志浩　韓國龍仁直擊

開波約20多秒，陳俊樂趁對方陣腳未穩，在中路有點空間，施展遠射，未能命中目標。

6分鐘，國足有個黃金時間，王鈺棟在禁區內面對茹子楠，找到空位起腳，皮球剛剛在柱邊出界。

米高在邊路推進，面對謝文能的緊纏。（袁志浩攝）
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港足今場比之前對日、韓踢得更進取，後防的空間亦較多，被國足打反擊時險象環生。8分鐘，國足快攻，徐新右路長傳轉方向，王鈺棟單對單面對茹子楠，回傳中路的塞爾吉尼奧，這位入籍兵的射門被葉鴻輝救出，張玉寧未能把握門前補射的機會。

港足在20分鐘失守，落後0：1。（袁志浩攝）

20分鐘，國足把握港足中路後防漏洞，利用小組入滲，黃政宇與張玉寧「撞牆」，黃政宇在娥眉月頂後腳頂彈入去，張玉寧橫傳，黃政宇殺入禁區射破葉鴻輝，國足領先1：0。

艾華未能接應這球傳中。（袁志浩攝）

今場戰情較開放，港足並非一味捱打，可以在前場控球組織。37分鐘，港足前場進攻，孫銘謙送上直線，費蘭度在禁區左邊傳中，艾華無人看管跳頂，可惜跳到盡亦差一點點，未能頂到這球傳中。

茹子楠受傷，在上半場完場前被換出。（袁志浩攝）

完半場前，茹子楠拉傷，退下火線，港足換人，將茹子楠及米高換走，由賓紀文、劉家喬入替。國足半場領先1：0；在上半場，兩隊控球接近呈五五之比，國足有9次埋門，港足則有3次。

茹子楠在半場休息時仍在場邊接受治療，在軍醫協助下才慢慢行回更衣室，現場港隊球迷都報以「加油」、「頂住」的呼聲。

孫銘謙力抗對手。（袁志浩攝）

在下半場，港足再換人，由史提芬彭利拿入替艾華。

47分鐘，王鈺棟在左路突破，落底傳中予張玉寧。張玉寧無人看管，心口一控再射，先省中周緣德，跟住中楣底，再彈中龍門口的鐘樂安。

50分鐘，港足有次快攻機會，史提芬彭利拿放直線，安永佳拚命追趕，底線前傳中，奈何禁區內只得彭利拿一人但有數位國足守將，無功而還。

雙方職球員衝突。（袁志浩攝）
有國足球員指住倒地的陳俊樂。（袁志浩攝）

雙方快上快落，國足又有黃金機會。52分鐘，黃政宇分波入禁區予王鈺棟，王鈺棟右腳乖巧一熨，被葉鴻輝救到，再中柱而出。王鈺棟是國足前場最活躍的球員，他其後在邊線被侵犯，更引起雙方職球員衝突，比賽開始有點火藥味。

60分鐘，港足換人，由尼高拉斯入替孫銘謙。

69分鐘，張玉寧接應角球頂入，但旁證指角球在空中已經出界，入球無效。國足仍然以1：0領先。

82分鐘，祖連奴右路回傳中路，後備入替的黃威在禁區頂一控，其射門被顏駿凌救到。轉頭國足快攻，王鈺棟有很多空位，面對賓紀文及尼高拉斯急停後一射，省中人斜出。

最終，國足以1：0擊敗港足。港足3戰全敗，入1球，失9球，在今屆賽事名列第四位。國足一勝兩負，入1球，失5球，排第三名。

足總主席霍啟山。（袁志浩攝）
東亞足球錦標賽，國足對港足。香港球迷穿上紅色球衣支持。（袁志浩攝）
東亞足球錦標賽決賽周，國足對港足。香港球迷到場支持。（袁志浩攝）
東亞足球錦標賽決賽周，國足對港足。香港球迷到場支持。（袁志浩攝）
東亞足球錦標賽決賽周，國足對港足。中國球迷到場支持。（袁志浩攝）

賽前40分鐘，國足入場熱身，香港球迷報上噓聲。當現場公布國足的大軍名單時，有人高呼「who are you」。賽前15分鐘，兩隊球迷先「過招」，鬥大聲打氣，香港球迷的聲勢更大。今場比賽有1423人入場，目測港足球迷超過一半。

東亞足球錦標賽決賽周，港足在7月15日對國足。比賽地點是韓國龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽｜中國對香港免費直播安排

日期：15/07（星期二）
球賽開賽時間：下午3時
節目開始直播時間：下午2時45分
直播頻道：RTHK港台電視32台

港隊目前在韓國參加東亞足球錦標賽決賽周。（袁志浩攝/資料圖片）

賽前一小時多，兩隊公布正選陣容，港足除了陳晉一被上海申花召回外，其餘正選與上場對韓國不變，陳晉一的位置被艾華取代。

國足方面，中場高天意儲滿兩面黃牌停賽，由徐新頂上，拍住黃政宇踢防中。據報，高天意亦會提早回上海申花。

國足正選名單及預計排陣：

門將：【1】顏駿凌
後衛：【25】吾米提江·玉蘇普、【4】蔣聖龍、【5】朱辰杰、【24】汪士欽
防中：【6】黃政宇、【8】徐新
攻中：【15】王鈺棟、【11】塞爾吉尼奧、【23】謝文能
前鋒：【9】張玉寧（隊長）

港足正選名單及預計排陣：

門將：【1】葉鴻輝（隊長）
後衛：【21】茹子楠、【3】周緣德、【4】鐘樂安、【23】孫銘謙
中場：【12】費蘭度、【6】陳俊樂、【7】祖連奴
前鋒：【15】艾華、【9】安永佳、【20】米高

東亞足球錦標賽決賽周2025所有賽果及賽程

第一輪

07/07　19:00　韓國　3：0　國足

08/07　18:24　日本　6：1　港足

第二輪

11/07　19:00　港足　0：2　韓國

12/07　18:24　日本　2：0　國足

第三輪

15/07　15:00　國足　vs　港足

15/07　18:24　韓國　vs　日本

上場對韓國時，香港球迷為港足打氣。（袁志浩攝/資料圖片）

港足的28人名單中，有9人在中超、中甲踢球，包括了上海申花後衛陳晉一、梅州客家後衛茹子楠、河南隊後衛周緣德、深圳新鵬城前鋒安永佳、山東泰山前鋒李小恒等人，大部分均為球會主力球員。不過，陳晉一被上海申花徵召回去，未能在今場對國足披甲。

港隊在7月1日公布的東亞足球錦標賽28人大軍名單

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)、奧力斯

後衛：周緣德 (河南酒祖杜康)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、李家豪、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、賓紀文、鐘樂安

中場：顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、黃威 (理文)、余在言 (石家庄功夫)、陳肇鈞 (大埔)、費蘭度

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬 (理文)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)

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