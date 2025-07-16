書展2025｜山友必到檔位！有行山書半價平賣　新書收錄朱維德心血

撰文：顏銘輝
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這個周末天氣炎熱，又有風雨來襲，各位山友不如入香港書展，涼住冷氣看看行山書。記者在書展首日（16日）入場視察，發現有4個檔位是山友必去的，有的出售新書，有的平價賣書，還有提供折扣優惠的行山地圖。
新書《消失了的……朱翁香江風物紀行》收錄了大批由行山前輩朱維德收藏或攝影的舊日照片，十分珍貴，可以令山友了解60年前的香港郊野及城市；大家可以在中華書局找到這本書。如果想買平價行山書，則要到萬里機構的檔位，多本幾年出版的行山書半價發售，例如《行山動畫廊》及《圖解香港郊遊攻略》。

書展有郭志標過去兩年的著作出售。（顏銘輝攝）

書展檔位：三聯書店（1E-B04）

行山前輩郭志標今年書展沒有新書，若果想補購他之前兩年的著作，可以把握機會。標叔叔素來對古道有研究，在2023年集多年研究之大成，推出《香港古道行樂》一書，收錄香港郊野過百條古道。在2024年，他再寫成《香港旅聞軼事》，分享他遠足超過半世紀的見聞，反映本地行山文化及鄉郊變遷。

《消失了的……朱翁香江風物紀行》收錄朱維德大量舊時的行山照片及資料。（顏銘輝攝）
還有這張地圖賣！（顏銘輝攝）

書展檔位：中華書局（1D-C02）

今年出版的新行山書不多，由鄺志康所著的《消失了的……朱翁香江風物紀行》絕對值得喜歡行山的朋友去翻一翻、看一看，說不定會令你駐足閱讀良久。鄺志康整理了行山前輩朱維德的接近一萬條菲林、數千張黑白照片、二百本筆記及滿載註記的地圖，寫成此書。他在書中透露，朱翁計劃在2019年的九十大壽時出版新書《消失了的》，記載香港已消失的事物，惜終未成事。這本書中有大量珍貴的舊時照片，例如獅子山傻人塔、已被淹沒的船灣六鄉。

萬里的檔位有很多行山書。（顏銘輝攝）
多本行山書半價發售。（顏銘輝攝）
多本行山書半價發售。（顏銘輝攝）

書展檔位：萬里機構（1D-B02）

萬里機構出版過多本行山書，今年書展平賣多本幾年前的行山書，值得山友趁機掃貨。由已故行山前輩黃梓莘所寫的《平原大地導賞徑》、《香港邊界走一回》、《香港郊野藏寶圖》、軍事遺跡研究者葉榕的《圖解香港郊遊攻略》、行山YouTuber JoyeeWalker的《行山動畫廊》及低碳本地遊的《低碳。好行》皆以半價發售。這個檔位的行山書最多、最豐富，還有《行山王300條》、《漫步遊水塘》等都以折扣發售。

30元一張郊遊圖！（顏銘輝攝）
30元一張郊遊圖！（顏銘輝攝）

書展檔位：地政總署（1B-E24）

地政總署是每年必去看看的檔位，行山人士可以折扣價錢購買俗稱郊遊圖的郊區地圖。郊區地圖共有5張，覆蓋全港，每張原價39元，而在書展則以30元特價發售。香港島及鄰近島嶼、大嶼山及鄰近島嶼這兩張郊遊圖，今年都推出了更新版，各位喜歡儲地圖的山友不容錯過。

香港運動消閒博覽與書展同期舉行，幾間為山友熟悉的零售商都有擺檔，包括Reecho、The Overlander及毅成。各位山友看完行山書，可以上到5樓看看裝備。

香港山藝協會創辦人及總教練梁梓浩會在7月18日（星期五）上午11時30分至中午12時，於Hall 5C Lohas Area 悠遊天地舉行講座，分享郊遊遠足心得。

香港運動消閒博覽、香港書展、零食世界資料：

日期：2025年7月16至22日（星期三至星期二）

香港書展的開放時間：

7月16至21日 - 上午10時至晚上11時

7月22日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽、零食世界的開放時間：

7月16至17日 - 上午10時至晚上9時

7月18至19日 - 上午10時至晚上10時

7月20至21日 - 上午10時至晚上9時

7月22日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽、香港書展、零食世界票價：

成人：港幣30元

小童：港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童）

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場　#一票可通行三展

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